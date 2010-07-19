افزایش 20 هکتاری فضای سبز در شهر سنندج

فریدون پوررضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با بهره برداری از پارک ها و فضای سبز در دست احداث در شهر سنندج، بیش از 20 هکتار به میزان فضای سبز مرکز استان کردستان افزوده می شود.

وی عنوان کرد: بهره برداری از پارک آی تی ، پارک بانوان ، پارک عباس آباد، احداث پارک جدید در تپه جنب میدان اصلی بهاران و پارک درون محله ای فاز دو شهرک سعدی از جمله پارکهای در دست اقدام شهرداری هستند که به زودی افتتاح خواهند شد و باعث افزایش فضای سبز سنندج می شوند.

شهردار سنندج یادآور شد: احداث پارکهای درون محله ای ویلا شهر، دگایران، احداث سه پارک در محلات مختلف شهرک بهاران، دامه پارک سوم خرداد و مسیر بلوار قدس از دیگر اقدامات شهرداری در بخش توسعه پارکهای درون محله ای است که امیدواریم با همکاری بیشتر اعضای شورای شهر شاهد تسریع در ساخت و بهره برداری از آنها باشیم.

پوررضایی گفت: علاوه بر احداث پارک های درون محله ای امسال ایجاد و احیاء پارک و فضای سبز در پنج نقطه دیگر از کوه آبیدر در صدر فعالیت های در حال انجام حوزه فضای سبز شهرداری سنندج قرار گرفته است .

وی افزود: درحال حاضر شهر سنندج با بیش از 185هکتار فضای سبز و پارک درون شهری دارای سرانه فضای سبز 30 متر مربع است که با اضافه نمودن پارک آبیدر و توس نوذر و فضاهای اطراف شهر این سرانه افزایش می یابد .

پوررضایی بالابردن سرانه فضای سبز را برای آسایش و آرامش شهروندان امری لازم و تحقق این مهم را یکی از اولویت های کاری شهرداری سنندج عنوان کرد و بیان داشت: تجهیز کردن این فضاها به وسایل ورزشی و تفریحی برای رفاه بیشتر خانواده ها در سه سال اخیر جلب رضایت شهروندان را به همراه داشته است .

شهردار سنندج بالابودن فرهنگ گردشگری و تفریح شهروندان سنندجی را در استفاده از فضاهای عمومی قابل تقدیر دانست و یادآور شد: حضور شهروندان در پارکها و فضای سبز به ویژه در آبیدر در مدت پخش فوتبال جام جهانی از سینمای روباز یکی از ماندگارترین روزهای خدمات رسانی شهرداری سنندج به شهروندان بود که این اقدام در کشور بی نظیر بود .

وی افزود: در ایام پخش فوتبال جام جهانی 2010 متوسط برای هر بازی بیش از 15هزار شهروند در آبیدر حضور داشتند که در ایام به دلیل بالابودن جمعیت در برخی از قسمت ها فضای سبز آبیدر آسیب دیده که باید ترمیم شود .

وی مشارکت و همراهی شهروندان سنندجی را در نگهداری ازفضاهای عمومی و پارکها امری ضروری دانست و بر آن تاکید کرد .