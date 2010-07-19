سیداسماعیل افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، به دو واژه پرکاربرد در دست جایگزینی اشاره کرد و گفت: فرهنگستان زبان و ادب فارسی کلمه "شدآمد" را به جای کلمه "ترافیک" مصوب کرده و با توجه به جنبه نظامی این کلمه (ترافیک) دفتر واژه‌گزینی نظامی به زودی واژه جدید (شدآمد) را ابلاغ می‌کند.

وی در توضیح نظامی بودن کلمه "ترافیک" هم گفت: نیروی انتظامی بیشترین سر و کار را به این واژه دارد و ما هم موظفیم آن را برای استفاده عمومی به نهادهای ذیربط ابلاغ کنیم.

دبیر دفتر واژه‌گزینی نظامی همچنین از جایگزینی کلمه "تاکتیک" با یک واژه دیگر خبر داد و گفت: به جای این کلمه هم چند واژه از جمله "ره‌شیوه" و "ره‌کنش" پیشنهاد شده که البته هنوز هیچ یک قطعی نشده است.

افتخاری اضافه کرد: کلمه "تاکتیک" مانند "مانور" که "رزمایش" جای آن را گرفته است، کاربردهای مختلفی دارد و ممکن است حتی معنی ورزشی هم از آن استنباط شود اما نگاه ما برای جایگزینی آن به معنی نظامی آن معطوف است.

وی همچنین از مکاتبه با فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای جایگزینی "پاس‌ور" با "پلیس" و ادامه بررسی‌ها توسط این فرهنگستان خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا 2 ماه آینده این بحث به سرانجام برسد.

چندی پیش هم سهراب فاضل رئیس دفتر واژه‌گزینی نظامی با اشاره به مناقشات بر سر معادل فارسی واژه "پلیس" با بیان اینکه واژه "پلیس جزو واژگان پرکاربردی بوده که میزان جافتادگی‌ا‌ش هم زیاد بوده است" از ارائه 156 واژه پیشنهادی جایگزین برای این کلمه خبر داد و گفت: از این میان تعدادی واژه مناسب انتخاب شده اما هنوز معادل نهایی برای "پلیس" انتخاب نشده است.