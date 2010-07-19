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۲۸ تیر ۱۳۸۹، ۸:۴۶

205 هزار تن جو و کلزا در گلستان خریداری شد

205 هزار تن جو و کلزا در گلستان خریداری شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تعاون روستایی گلستان گفت: 205 هزار تن جو و کلزا به نرخ تضمینی در سال جاری از کشاورزی استان خریداری شد.

نقی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، از پرداخت وجه خرید تضمینی کلزا و جو به کشاورزان از سوی دولت خبر داد و اظهار داشت:  در سال جاری مقدار 160 هزار تن جو با قیمت تضمینی هر کیلو 260 تومان توسط 53 مرکز خرید  در سطح شبکه تعاون روستایی استان از کشاورزان خریداری شد.

وی ادامه داد: همچنین مقدار 45 هزار تن کلزا با قیمت تضمینی هر کیلو 620 تومان توسط 41 مرکز خرید  در سطح شبکه تعاون روستایی استان از کشاورزان خریداری شد.

اسدی اظهار داشت: با پیگیری های انجام شده توسط تعاون روستایی استان، استاندار گلستان به صورت ویژه ، نمایندگان مردم استان در مجلس، اعضای هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران این نتیجه حاصل شد که کلیه پول محصولات خرید تضمین شده کلزا و جو به کشاورزان پرداخت می شود.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان گلستان گفت : کشاورزان برای تحویل محصول پنبه ، آفتابگردان و سویا جهت خرید تضمینی دغدغه ای نداشته باشند زیرا پول این محصولات نیز به صورت کامل توسط دولت تأمین شده است.

کد مطلب 1119074

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