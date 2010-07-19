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۲۸ تیر ۱۳۸۹، ۸:۳۹

دستجردی در پاسخ به مهر:

نیترات بالای آب در برخی مناطق تهران / زنان باردار آب لوله‌کشی نخورند

نیترات بالای آب در برخی مناطق تهران / زنان باردار آب لوله‌کشی نخورند

وزیر بهداشت با بیان اینکه میزان نیترات آب تهران در برخی نقاط بالاتر از حد استاندارد است گفت: به زنان باردار و کودکان شیرخوار توصیه می‌کنیم از آب بطری استفاده کنند و آب لوله کشی نخورند.

دکتر مرضیه وحید دستجردی در حاشیه نشست معاونین بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد گزارش وزیر نیرو از وضعیت آب تهران گفت: گزارش وزیر نیرو در مورد آب تهران را از طریق رسانه‌ها شنیده‌ام.

وی افزود: براساس این گزارش میزان نیترات آب در برخی از نقاط تهران بالاتر از استاندارد است که وزارت نیرو تلاش می کند این آب را با آبهایی که نیترات کمتری دارند رقیق کند.
 
وزیر بهداشت اضافه کرد: برای جلوگیری از عوارض مصرف آب شرب با نیترات بالا به خانمهای باردار و کودکان شیرخوار توصیه می‌کنیم از آب بطری استفاده کنند و آب لوله کشی نخورند.
 
دستجردی تاکید کرد: ‌گزارش وزارت نیرو در مورد آب تهران قبلاً به وزارت بهداشت اعلام شده بود.
 
 
کد مطلب 1119080

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