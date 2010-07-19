دکتر مرضیه وحید دستجردی در حاشیه نشست معاونین بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد گزارش وزیر نیرو از وضعیت آب تهران گفت: گزارش وزیر نیرو در مورد آب تهران را از طریق رسانهها شنیدهام.
وی افزود: براساس این گزارش میزان نیترات آب در برخی از نقاط تهران بالاتر از استاندارد است که وزارت نیرو تلاش می کند این آب را با آبهایی که نیترات کمتری دارند رقیق کند.
وزیر بهداشت اضافه کرد: برای جلوگیری از عوارض مصرف آب شرب با نیترات بالا به خانمهای باردار و کودکان شیرخوار توصیه میکنیم از آب بطری استفاده کنند و آب لوله کشی نخورند.
دستجردی تاکید کرد: گزارش وزارت نیرو در مورد آب تهران قبلاً به وزارت بهداشت اعلام شده بود.
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