دستجردی در پاسخ به مهر: نیترات بالای آب در برخی مناطق تهران / زنان باردار آب لوله‌کشی نخورند

وزیر بهداشت با بیان اینکه میزان نیترات آب تهران در برخی نقاط بالاتر از حد استاندارد است گفت: به زنان باردار و کودکان شیرخوار توصیه می‌کنیم از آب بطری استفاده کنند و آب لوله کشی نخورند.