خودکشی نظامیان؛ چالش لاینحل پنتاگون/ مرگ 44 آمریکایی از ابتدای 2010

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، ارتش آمریکا در گزارشی اعلام کرد: میزان خودکشی نظامیان آمریکایی در سال گذشته به بالاترین میزان خود طی 26 سال گذشته رسیده است و بیش از یک چهارم از نیروهای امنیتی در حالیکه در عراق و افغانستان می جنگیدند، دست به خودکشی زدند.

ارتش آمریکا درحالی از افزایش آمار خودکشی نظامیان خبر می دهد که بسیاری از نیروهای امنیتی این کشور از اختلالات ناشی از فشار روانی رنج می برند.

گزارش جدید ارتش آمریکا همچنین خودکشی 99 نفر از سربازان وظیفه را در سال 2006 تایید می کند که این میزان نسبت به سال 2005 که 88 مورد گزارش شده بود، افزایش یافته است و به بالاترین میزان خود از سال 1991 رسیده بود.

در همین حال طی سال گذشته 30 مورد از 99 مورد خودکشی گزارش شده در مناطق جنگی رخ داده است و از ابتدای سال جاری تاکنون 44 نظامی از جمله 17 نیروی امنیتی در عراق و افغانستان دست به خودکشی زدند.

ایندیپندنت در ادامه می نویسد که شمار نظامیانی که در سال 2006 دست به خودکشی زدند، 102 نفر گزارش شده است که این تعداد از سال 1991 تاکنون بالاترین میزان بوده است.

همچنین پایگاه اینترنتی آرمی تایمز پیشتر در گزارشی نوشته بود: آمارهای جدید نشان می دهد که به طور میانگین ماهانه 950 سرباز بازنشسته آمریکایی که تحت درمان وزارت امور کهنه سربازان قرار داشتند، اقدام به خودکشی کردند که از این تعداد حدود 7درصد خودکشی موفقیت آمیزی داشتند و حدود 11 درصد از کهنه سربازان که برای اولین بار خودکشی موفقیت آمیزی نداشتند حدود 9 ماه بعد دوباره دست به این اقدام زدند.

درحالی که هر روز شاهد افزایش مخالفین جنگ در افغانستان هستیم، رئیس جمهوری آمریکا اخیرا بر اعزام نظامیان بیشتر به این کشور تاکید کرده است که همین امر منجر به افزایش فشار روانی در میان نیروهای امنیتی شده است.