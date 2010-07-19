بی رغبتی آمریکا به حل بحران خاورمیانه/ اشغالگری اسرائیل مشکل اصلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در مقاله روزنامه الدستور اردن آمده است : نکته قابل توجه این است که دولت آمریکا با وجود 20 سفری که جرج میچل به خاورمیانه برای حل مناقشه فلسطینی و اسرائیلی انجام داد، اما دراین زمینه نتیجه قابل ذکری که طرف فلسطینی(تشکیلات خودگردان) را متقاعد کند، به دست نیامد.

به این ترتیب می توان با قاطعیت گفت دولت آمریکا تاکنون تنها بحران موجود را مدیریت می کرد بدون اینکه به اصل مشکل یعنی اشغالگری اسرائیل بپردازد.

نقش باراک اوباما هم از زمان برعهده گرفتن ریاست جمهوری آمریکا تاکنون همانند نقش روسای جمهوری پیش ازخود بود که تنها طرف صهیونیستی را به توقف شهرک سازی ( فقط به صورت لفظی) دعوت می کرد و هنگامی که نتانیاهو به این درخواست(ریاکارانه)آمریکا تن در نداد تصمیم به تحت فشار قرار دادن طرف فلسطینی از آنجایی که طرف ضعیف این نزاع به شمار می رود، گرفت.

روزنامه الدستور ادامه می دهد: اقدامات آمریکا برای حل مناقشه فلسطینی - اسرائیلی تاکنون به نتیجه مطلوب نرسید و شواهد و قرائن موجود نشان می دهد که دولت آمریکا هیچ تمایلی برای تحت فشار قراردادن اسرائیل برای اجرای قطعنامه های بین المللی ندارد.

این روزنامه در پایان تاکید می کند: تحت فشار قرار دادن اسرائیل با هدف خروج از بحران کنونی تنها نیازمند یک موضعگیری قاطع عربی است.