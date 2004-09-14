سخنگوي آژانس : نمي خواهيم رويكرد تندي عليه ايران اتخاذ كنيم

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به وين ، مارك گوازدكي سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي در جمع خبرنگاران با اشاره به اين مسئله كه مدرك قطعي در مورد برنامه هسته اي تسليحاتي ايران يافت نشده است گفت : مذاكرات در اين زمينه همچنان ادامه دارد .

وي در مورد محتويات پيش نويس قطعنامه شوراي حكام مطلبي نگفت .

وي تعيين ضرب الاجل تا ماه نوامبر را رد كرد و گفت وظيفه شوراي حكام است كه ضرب الاجل تعيين كند و نه آژانس .

گوازدكي گفت ما نمي خواهيم رويكرد تندي را عليه ايران اتخاذ كنيم عملكرد ما بر اساس واقع بيني و اطلاعات فني خواهد بود .

وي با اشاره به اينكه كشورهاي مختلف همكاري خوبي با آژانس داشتند گفت : براي برخي كشورها سخت بود كه اطلاعات خود را در اختيار آژانس قرار دهند .

گوازدكي ضمن رد مقايسه پرونده هسته اي ايران با پرونده هسته اي كره جنوبي گفت ايران آشكارا در تمام زمينه هاي چرخه سوخت به آزمايش پرداخته است در حاليكه كره جنوبي تنها در دو زمينه آزمايش داشته است .