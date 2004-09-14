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۲۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۶:۵۵

بنياد شهيد و امور ايثارگران طي صدور بيانيه اي عنوان كرد :

ترويج فرهنگ ايثار و شهادت ضامن بقاي نظام مقدس اسلامي است

بنياد شهيد و امور ايثارگران با صدور بيانيه اي ضمن گرامي داشت هفته دفاع مقدس و ياد حماسه شهدا و ايثارگران ، از مقام والاي اين عزيزان و خانواده هاي مكرم آنان تجليل نموده و بر حفظ فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه تاكيد كرد .

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهردر اين بيانيه آمده است : در هشت سال دفاع مقدس ، ايثارگران و مردم مومن و فداكار ميهن اسلامي با الهام از فرامين فرمانده كل قوا حضرت امام خميني (ره) در ميادين نبرد حضور يافتند و با خلق حماسه هاي افتخارآفرين و به يادماندني ، دشمنان متجاوز را كه با حمايت استكبار جهاني به حريم جمهوري اسلامي ايران تجاوز كرده بودند بيرون رانده و براي هميشه اميد خصم كينه توزي را به ياس مبدل ساختند .

اين بيانيه مي افزايد : اگر چه در هشت سال دفاع مقدس هزاران نفر از فرزندان پاك اسلام و شاگردان مكتب عاشوراي حسيني از دار دنيا به ديار معبود مهاجرت نمودند ،اما بي شك ايثارگي اين عزيزان و ساير رزمندگان پرتوان جبهه هاي حق عليه باطل بود كه عزت و سربلندي را براي ايران اسلامي به ارمغان آورد.

همچنين در ادامه اين  بيانيه آمده است : بي شك ترويج فرهنگ ايثار و شهادت ضامن بقاي نظام مقدس اسلامي ، افزايش اقتدار ملي و دفع تهاجمات فرهنگي و نظامي دشمنان انقلاب اسلامي مي باشد ، كه در اين زمينه رسانه هاي گروهي و مراكز فرهنگي و هنري كشور مي توانند سهم بسزايي داشته باشند .

در پايان اين بيانيه بنياد شهيد و امور ايثارگران با تاكيد بر تداوم راه مقدس شهداي انقلاب اسلامي  در هشت سال دفاع مقدس و تجليل از مقام والاي ايثارگران و شهدا و خانواده هاي معظم آنان ، از مردم دعوت نمود تا روز پنجشنبه 2/7/83 روز شهادت و جانبازي با حضور در مراسم غبارروبي و عطر افشاني گلزار مطهر شهداي سراسر ، با آرمانهاي والاي شهيدان تجديد عهد نمايند .

گفتني است در تهران نيز همزمان با سراسر كشور مراسم غبارروبي و عطرافشاني گلزار شهدا در سومين روز از هفته دفاع مقدس ازساعت 15 در سالن دعاي ندبه بهشت زهرا(س) برگزار مي شود.  

 

کد مطلب 111910

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