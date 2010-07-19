العراقیه باز هم پیشنهاد داد/ جزئیات طرح جدید تقسیم قدرت در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، العراقیه در این پیشنهاد همچنان بر نخست وزیری "ایاد علاوی" در دولت جدید تاکید دارد.

از طرفی خواستارابقای "جلال طالبانی" در پست ریاست جمهوری شده و انتخاب ریاست پارلمان را نیز به ائتلاف ملی عراق به رهبری "عمار حکیم" پیشنهاد داده است.

در پیشنهاد جدید العراقیه "همام حمودی" از رهبران مجلس اعلای اسلامی به عنوان گزینه ریاست پارلمان نام برده شده است. از سوی دیگر بر ابقای "عادل عبدالمهدی" از مجلس اعلا و "طارق الهاشمی" از فهرست العراقیه به عنوان دو معاون ریاست جمهوری تاکید شده است.

برخی منابع در ائتلاف حکیم که اخیرا اختلافاتی با جریان مالکی پیدا کرده اند درباره این پیشنهاد جدید اعلام کردند: العراقیه پیشنهاداتی در زمینه توزیع مناصب سه گانه در دولت آتی مطرح کرده که ما آنها را تحت بررسی قرار داده ایم.

این منابع همچنین از ارائه نسخه ای از این طرح به جریان صدر برای بررسی آن خبر دادند.

خاطر نشان می شود در صورت توافق سه جریان العراقیه، ائتلاف ملی حکیم و ائتلاف کردستان درباره طرح جدید تقسیم قدرت در عراق، ائتلاف دولت قانون مالکی به حاشیه رانده خواهد شد و در واقع در جایگاه مخالف دولت جدید عراق قرار می گیرد.

این در حالی است که العراقیه پیش از این پیشنهاداتی در زمینه تشکیل دولت عراق ارائه کرده است که علاوه بر عملی نشدن هر یک از آنها، موجبات پیچیده تر شدن گره تشکیل دولت جدید را به وجود آورده است.

از سوی دیگر با وجود اینکه تنها یک هفته تا برگزاری نشست به تعویق افتاده پارلمان عراق فرصت وجود دارد، منابع آگاه از دیدار ایاد علاوی و مقتدی صدر در دمشق خبر می دهند که در راستای خروج از بحران تشکیل دولت انجام می شود.