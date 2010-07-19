تیم والیبال نشسته ایران قهرمان جهان شد / صعود به پارالمپیک لندن

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال نشسته کشورمان بامداد امروز دوشنبه در دیداری نفسگیر موفق شد با حساب 3 بر 2 و با نتایج 25 بر 17 ، 25 بر 21 ، 18 بر 25 ، 19 بر 25 و 15 بر 11 از سد بوسنی و هرزگوین گذشته و به عنوان قهرمانی جهان دست پیدا کند.

ایران پیش از این و در مرحله گروهی رقابت ها، به ترتیب و با نتایج مشابه 3 بر صفر مقابل تیم های قزاقستان، صربستان و اوکراین به برتری رسیده بود. تیم کشورمان در مراحل یک چهارم نهایی و نیمه نهایی هم تیم های چین و مصر را با نتایج 3 بر صفر از پیش رو برداشته بود.

هادی رضایی، سرمربی تیم والیبال نشسته ایران، در پایان این دیدار اظهار داشت: بچه های ما وقتی دو ست را از حریف خود بردند فکر کردند کار تمام است و بازی را رها کردند. من به آنها گفتم وقتی شما امتیاز 25 را کسب کنید بازی را بردید و با 24 برنده نمی شوید. این از زیبایی های این ورزش است.

تیم مصر نیز با غلبه بر روسیه به عنوان سومی این رقابت ها رسید. به این ترتیب تیم های ایران، بوسنی و هرزگوین و مصر ضمن کسب سکوهای اول تا سوم مسابقات جهانی، جواز صعود به رقابت های پارالمپیک 2012 لندن را هم کسب کردند.

تیم ملی والیبال نشسته ایران تاکنون در 9 دوره مسابقات جهانی به هفت قهرمانی، یک نایب قهرمانی و یک عنوان سومی دست پیدا کرده است.