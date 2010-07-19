به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی کهن در پایان دیدار تیم فوتبال سایپا برابر امیدهای پرسپولیس در جام ولایت با بیان این مطلب افزود: دلیل اینکه پرسپولیس در این بازی با ترکیب اصلی خود وارد زمین نشد را من نمی دانم، چرا که صلاح مملکت خویش خسروان دانند. اما ما برای حضور در جام ولایت یکسری هدفگذاری ها داشتیم که موجب شد تصمیم به شرکت در این رقابت‌ها بگیریم.

وی در ادامه افزود: ما نیاز به یک دیدار تدارکاتی سبک داشتیم، چرا که طی روزهای گذشته یکسری تمرین پرفشار را پشت سرگذاشته بودیم، این نبود که برای حضور در جام ولایت فشار تمرینات خود را کم کنیم. ما طی روزهای گذشته روزی دو جلسه تمرین کرده بودیم و نیاز بود که بین این تمرینات یک بازی سبک برگزار کنیم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا، پرسپولیس را یک تیم بزرگ خواند و گفت: زمانی به ما می گفتند:"مایلی یادت باشه، پرسپولیس سرورته". من هم قبول دارم، پرسپولیس سرورماست و اصلا من هرچه دارم از این پرسپولیس است. این یک واقعیت است و من آن را قبول دارم.

مایلی کهن در خصوص شرایط تیم فوتبال امید پرسپولیس نیز گفت: حتما باشگاه پرسپولیس براساس اهدافی که داشته است، تیم خود را روانه مسابقات جام ولایت کرده است. با این حال باید به آقای نائینی تبریک بگویم که در این مقطع که تیم‌های امید هنوز تشکیل نشده است، تیم او شکل گرفته و شرایط خوبی دارد. دروازه بان این تیم عملکرد خوبی داشت و اگر شرایط خود را حفظ کند در آینده از او بیشتر خواهیم شنید.

مخالفت باشگاه سایپا با انتقال کریم انصاری‌فرد به تیم پرسپولیس، سوژه پرسش خبرنگاران از مایلی کهن بود که سرمربی تیم سایپا در پاسخ به آن گفت: یعنی باید چه کار می کردیم؟ انصاری‌فرد را تقدیم پرسپولیس می کردیم؟ انصاری‌فرد بازیکن ماست، با باشگاه سایپا قرارداد دارد. ما کار اشتباهی انجام ندادیم. انصاری‌فرد بازیکن ماست، حفظش کردیم و تا پایان قراردادی که با باشگاه سایپا دارد، او را در اختیار خواهیم داشت.

وی با تقدیر از سازمان لیگ فدراسیون فوتبال برای تدوین تقویم لیگ 90 – 89 در خصوص وقفه‌های زیادی که در مسابقات لیگ برتر طی فصل پیش رو ایجاد خواهد شد، گفت: هیچ کجای دنیا این طور نیست که برای حضور تیم ملی در تورنمنت‌های ابتدایی چون مسابقات غرب آسیا، لیگ را تعطیل کنند اما اینجا این کار را انجام می دهند.

بیان این مسائل مایلی کهن را به وادی انتقاد دوباره از نظام حاکم بر فوتبال کشاند و او گفت: متاسفانه در کشور ما این اراده در هیچ شخصیت و مسئولی دیده نشده است که فوتبال را به شکل یک "ابرورزش" ببیند. در کشور ما فوتبال را یک توپ بازی می دانند و تا زمانی که این مشکل برطرف نشود، مشکلات اساسی فوتبال ایران پابرجا خواهد بود.

مایلی کهن با طرح این موضوع که "فوتبال در دنیا خود را از دیگر رشته‌های ورزشی جدا کرده است، افزود: مایکل فلپس در المپیک هشت مدال طلا کسب می کند اما اتفاق خاصی رخ نمی دهد با این حال تیم ملی اروگوئه در جام جهانی چهارم می شود، شما ببنید مردم اروگوئه چه‌ها که نمی کنند. در همین کشور ازبکستان به خاطر قضاوت یک داور از این کشور در جام جهانی، کشور تعطیل می شود.

وی در ادامه ویژگی‌های فوتبال را برشمرد و گفت: اگر در جامعه دنبال شادی و نشاط هستیم، اگر می خواهیم درآمدزایی کنیم، اگر می خواهیم اشتغال‌زایی داشته باشیم، اگر دنبال منافع سیاسی هستیم و... با فوتبال می توانیم به این اهداف دست یابیم. متاسفانه امروز ما هیچ اراده‌ای نمی بینیم که فوتبال را به شکل یک ورزش که به خیلی از زمینه‌های زندگی کمک می کند، دیده شود.

مایلی کهن همچنین خاطرنشان کرد: در همه جای دنیا فوتبال به مردم کمک می کند اما اینجا دولت از جایی که مردم آب، برق و گاز ندارند می گیرد و به فوتبال می دهد. چرا؟ به خاطر اینکه در فوتبال ما افرادی هستند که شناخت کافی از این رشته ندارند و راه و رسم درآمد زایی را در فوتبال نمی دانند.

وی از اظهار نظر پیرامون مربیان منشوری و جرایمی که برای آنها در نظر گرفته شده است، خودداری کرد و در خصوص انتقادهایی که از فدراسیون فوتبال می کند، گفت: همین الان هم اگر مسئولان فدراسیون فوتبال عوض شوند، هم به سود خود آنها، هم به سود مردم و هم به سود ورزش کشور.

مایلی کهن در ادامه مدعی شد تیم ملی فوتبال ایران با عدم راهیابی به جام جهانی 2010 هم از نظر اقتصادی و هم از نظر فنی ضرر کرده است و گفت: اینکه تیم ملی به جام جهانی نرفت، طبیعتا فوتبال ما از نظر فنی ضرر کرد. تیم ملی کامرون در جام جهانی حاضر بود اما از راهیابی به مرحله این مسابقات بازماند. بعد از جام جهانی به این مربی اعلام شد، سه میلیون دلار از فدراسیون فوتبال کامرون طلبکار است اما او تاکید کرد که طلبی از فدراسیون ندارد، چرا که نتوانسته این تیم را به مرحله دوم جام جهانی برساند.

وی در ادامه با انتقاد دوباره از فدراسیون فوتبال گفت: اینجا در کشور ما تیم ملی به جام جهانی نرفته و دعوا سر پول است. تازه مسئولان فدراسیون می گویند اگر اشتباه کرده باشیم، بهای آن را می پردازیم. این پول را از کجا می پردازند. از جیب شان یا از پول مردم؟ خوشبختانه آقایان وضع مالی شان هم خوب است، ای کاش یکی از خانه‌های‌شان را می فروختند و از جیب دولت و مردم خرج نمی کردند.