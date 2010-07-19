جزئیات کنکور کاردانی به کارشناسی/ زمان توزیع و نحوه رفع نقص کارت کنکور

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، کارتهای‌ آزمون کاردانی به کارشناسی‌ از روز یکشنبه 3 تا روزسه شنبه 5 مردادماه برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت لذا کلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌‌ در آزمون‌، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به سایت اینترنتی سازمان مراجعه کرده و با وارد کردن اطلاعات مندرج بر روی کارت اعتباری ثبت نام خود و شماره شناسنامه و یا شماره پرونده، کد رهگیری و شماره شناسنامه و یا نام خانوادگی و نام، شماره شناسنامه، سال تولد و شماره ملی یک نسخه پرینت از کارت شرکت در آزمون تهیه کنند.

وی اظهار داشت: بنابراین داوطلبان این آزمون برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصرا به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.

معاون سازمان سنجش با بیان اینکه کلیه داوطلبان باید شخصا برای پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند، گفت: چنانچه هر یک از داوطلبان موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون نمی شوند و یا اطلاعات کارت اعتباری خود را در اختیار ندارند لازم است با همراه داشتن کارت ملی و یا شناسنامه عکسدار شخصا به باجه رفع نقص حوزه ذیربط مراجعه کنند.

نحوه رفع نقص کارت شرکت در آزمون

وی اظهار داشت: با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای نام خانوادگی و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، شماره ملی، کد و عنوان رشته تحصیلی، مؤسسه اخذ مدرک، سال و ماه اخذ مدرک، وضعیت اشتغال، استان محل خدمت، استان بومی کارت شرکت در آزمون مشاهده کرد لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا 6 مردادماه منحصرا به سایت اینترنتی سازمان سنجش مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام کند.

توکلی گفت: در صورتی که نسبت به بندهای جنس، دین ، زبان خارجی امتحانی و معلولیت تفاوتی مشاهده شد ضروری است از روز سه شنبه 5 مردادماه تا چهارشنبه 6 مردادماه از ساعت 8 تا 12 و 14 تا 18 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنند.

نحوه اصلاح مغایرت در سهمیه ثبت نامی

وی اظهار داشت: چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند 8 (سهمیه ثبت‌نامی) کارت شرکت در آزمون مشاهده کردند باید جهت اعلام مغایرت حداکثر تا تاریخ 13مردادماه به سایت اینترنتی ایثار به نشانی www.isaar.ir مراجعه کنند در غیر اینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نیست.

معاون سازمان سنجش گفت: چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عکس است و یا چنانچه عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله، فاقد مهر بودن عکس، واضح نبودن عکس و ... است ضروری است از روز سه‌شنبه 5 مردادماه تا روز چهارشنبه 6 مردادماه از ساعت 8 تا 12 و 14 تا 18 با به همراه داشتن 2 قطعه عکس 4 ×3 و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه مراجعه کنند.

وی همچنین گفت: چنانچه شماره داوطلب مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا است باید از روز سه‌شنبه 5 مرداد تا روز چهارشنبه 6 مرداد از ساعت 8 تا 12 و 4 تا 18 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنند.

زمان برگزاری آزمون کاردانی به کارشناسی

توکلی گفت: آزمون داوطلبان گروههای آموزشی فنی و مهندسی و علوم پایه در صبح روز پنجشنبه مرداد و آزمون داوطلبان گروههای آموزشی پزشکی، کشاورزی، علوم انسانی، هنر و دامپزشکی در بعدازظهر روز پنجشنبه 7 مرداد در شهرستانهای اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، ایلام، بابل، بابلسر، چالوس، ساری، بندرعباس، بوشهر، بویراحمد(یاسوج)، بیرجند، بجنورد، تبریز، تهران، کرج، خرم آباد، رشت، زاهدان، زنجان، سمنان، سنندج، شهرکرد، شیراز، قزوین، قم، کرمان، رفسنجان، کرمانشاه، گرگان، مشهد، همدان و یزد برگزار می شود.