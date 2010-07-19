بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامههای تشریح شده از سوی مسئولان برگزارکننده بازیهای المپیک جهانی نوجوانان بیشتر جنبه فرهنگی و تفریحی دارد که همگی هم گویا و واضح هستند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ اجباری برای حضور در تمام برنامهها و مراسم تدارک دیده شده در سنگاپور وجود ندارد، تصریح کرد: تعهدی برای حضور در همه برنامهها نداریم. به طور حتم در مراسمی هم که خلاف شرع و مسائل اخلاقی ما باشد، شرکت نخواهیم داشت.
دبیرکل کمیته ملی المپیک اعلام کرد که کمیته بینالمللی المپیک (IOC) و شورای المپیک آسیا (OCA) مشکلی از این بابت ندارند چون صحبتهای لازم انجام شده است.
افشارزاده به برنامههایی که برای آماده سازی ذهنی اعضای کاروان ایران جهت شرکت در مراسم فرهنگی سنگاپور تدارک دیده شده است، اشاره کرد و در این زمینه از برپایی اردویی ویژه در رامسر خبر داد.
وی گفت: این اردو به مدت یک هفته و پیش از اعزام کاروان به سنگاپور برگزار میشود. در جریان این اردو تمام مسائل فرهنگی و آنچه باید در سنگاپور و جریان بازیها رعایت شود برای ورزشکاران نوجوان تشریح خواهد شد.
دبیرکل کمیته ملی المپیک تاکید کرد: هیچ نگرانی و ابهامی در مورد بازیهای المپیک نوجوانان و برنامههای جنبی آن وجود ندارد. آقای یحییزاده هم اگر در این زمینه دچار شک و تردید هستند میتوانند به کمیته ملی المپیک مراجعه کنند تا گزارش برنامهها را در اختیارشان قرار دهیم.
افشارزاده با اعلام اینکه تیم فوتبال بانوان نخستین تیم اعزامی به سنگاپور خواهد بود، اظهار داشت: علاوه بر من و سرپرست کاروان (کیومرث هاشمی) در طول سفر امیدوار رضایی به نمایندگی از مجلس و روسای سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک نیز اعضای کاروان را همراهی میکنند.
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