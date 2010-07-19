بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه‏های تشریح شده از سوی مسئولان برگزارکننده بازی‏های المپیک جهانی نوجوانان بیشتر جنبه فرهنگی و تفریحی دارد که همگی هم گویا و واضح هستند.

وی با تاکید بر اینکه هیچ اجباری برای حضور در تمام برنامه‏ها و مراسم تدارک دیده شده در سنگاپور وجود ندارد، تصریح کرد: تعهدی برای حضور در همه برنامه‏ها نداریم. به طور حتم در مراسمی هم که خلاف شرع و مسائل اخلاقی ما باشد، شرکت نخواهیم داشت.

دبیرکل کمیته ملی المپیک اعلام کرد که کمیته بین‎المللی المپیک (IOC) و شورای المپیک آسیا (OCA) مشکلی از این بابت ندارند چون صحبت‏های لازم انجام شده است.



افشارزاده به برنامه‏هایی که برای آماده سازی ذهنی اعضای کاروان ایران جهت شرکت در مراسم فرهنگی سنگاپور تدارک دیده شده است، اشاره کرد و در این زمینه از برپایی اردویی ویژه در رامسر خبر داد.



وی گفت: این اردو به مدت یک هفته و پیش از اعزام کاروان به سنگاپور برگزار می‎شود. در جریان این اردو تمام مسائل فرهنگی و آنچه باید در سنگاپور و جریان بازی‏ها رعایت شود برای ورزشکاران نوجوان تشریح خواهد شد.



دبیرکل کمیته ملی المپیک تاکید کرد: هیچ نگرانی و ابهامی در مورد بازی‏های المپیک نوجوانان و برنامه‎های جنبی آن وجود ندارد. آقای یحیی‏زاده هم اگر در این زمینه دچار شک و تردید هستند می‏توانند به کمیته ملی المپیک مراجعه کنند تا گزارش برنامه‎ها را در اختیارشان قرار دهیم.