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۲۸ تیر ۱۳۸۹، ۹:۳۲

افشارزاده در گفتگو با مهر:

هیچ عاملی مانع از سفر کاروان ورزشی ایران به بازیهای المپیک سنگاپور نمی‏شود

هیچ عاملی مانع از سفر کاروان ورزشی ایران به بازیهای المپیک سنگاپور نمی‏شود

دبیرکل کمیته ملی المپیک ضمن رد اظهارات رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس مبنی بر احتمال لغو سفر کاروان ایران به بازی‏های المپیک نوجوانان به دلیل برنامه‏های جنبی، تاکید کرد: هیچ عامل و بهانه‏ای مانع از انجام این سفر نخواهد داشت.

بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه‏های تشریح شده از سوی مسئولان برگزارکننده بازی‏های المپیک جهانی نوجوانان بیشتر جنبه فرهنگی و تفریحی دارد که همگی هم گویا و واضح هستند.

وی با تاکید بر اینکه هیچ اجباری برای حضور در تمام برنامه‏ها و مراسم تدارک دیده شده در سنگاپور وجود ندارد، تصریح کرد: تعهدی برای حضور در همه برنامه‏ها نداریم. به طور حتم در مراسمی هم که خلاف شرع و مسائل اخلاقی ما باشد، شرکت نخواهیم داشت.
 
دبیرکل کمیته ملی المپیک اعلام کرد که کمیته بین‎المللی المپیک (IOC) و شورای المپیک آسیا (OCA) مشکلی از این بابت ندارند چون صحبت‏های لازم انجام شده است.

افشارزاده به برنامه‏هایی که برای آماده سازی ذهنی اعضای کاروان ایران جهت شرکت در مراسم فرهنگی سنگاپور تدارک دیده شده است، اشاره کرد و در این زمینه از برپایی اردویی ویژه در رامسر خبر داد.

وی گفت: این اردو به مدت یک هفته و پیش از اعزام کاروان به سنگاپور برگزار می‎شود. در جریان این اردو تمام مسائل فرهنگی و آنچه باید در سنگاپور و جریان بازی‏ها رعایت شود برای ورزشکاران نوجوان تشریح خواهد شد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک تاکید کرد: هیچ نگرانی و ابهامی در مورد بازی‏های المپیک نوجوانان و برنامه‎های جنبی آن وجود ندارد. آقای یحیی‏زاده هم اگر در این زمینه دچار شک و تردید هستند می‏توانند به کمیته ملی المپیک مراجعه کنند تا گزارش برنامه‎ها را در اختیارشان قرار دهیم.

افشارزاده با اعلام اینکه تیم فوتبال بانوان نخستین تیم اعزامی به سنگاپور خواهد بود، اظهار داشت: علاوه بر من و سرپرست کاروان (کیومرث هاشمی) در طول سفر امیدوار رضایی به نمایندگی از مجلس و روسای سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک نیز اعضای کاروان را همراهی می‎کنند.
کد مطلب 1119137

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