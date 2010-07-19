گلایه امام جمعه دماوند از ضعف رسانه های ملی پیرامون پرداختن به مسائل جانبازان

به گزارش خبرنگار مهر در رودهن، امام جمعه شهرستان دماوند عصر یکشنبه 27 تیرماه در حاشیه همایش تقدیر از رزمندگان و جانبازان شمال شرق استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: زمانی که آتش خصم دشمن در کارون، فکه، شلمچه و دیگر مناطق عملیاتی هر انسانی را مرعوب خود می ساخت جوانانی غیور از این سرزمین با ایثار جان خود از مرزهای میهن حفاظت می نمودند.

حجت الاسلام محمد علاء الدینی ادامه داد: اما متاسفانه برخی از دلاوران عرصه دفاع مقدس که به دلیل این از خود گذشتگیها دچار ضایعاتی زجرآور شده اند امروزه نیز در برخی موارد آتش زخم زبان افراد فراموشکار را نیز تحمل می کنند.



وی بیان داشت: ما نیز باید همچون سایر ملل و با توجه به داشتن نعمت رهبری فرزانه و جانباز در کشوری اسلامی، مقام رزمندگان و جانبازانی که با تمام دشواریها در جامعه به زندگی خود ادامه داده یا در آسایشگاهها بستری هستند را ارج نهاده در مسیر رفاه آنها بکوشیم.



علاء الدینی با گلایه از رسانه ملی در خصوص پوشش ضعیف امور جانبازان عنوان کرد: متاسفانه جای گله پیرامون انعکاس ضعیف اخبار و پوشش نامناسب مسائل مربوط به جانبازان در رسانه های مختلف جمعی کشور وجود دارد.



امام جمعه شهرستان دماوند افزود: اینکه پس از درگذشت پیشکسوتی ورزشکار، هنرمندی فقید و عالمی ربانی ویژه برنامه هایی در نظر گرفته می شود جای بسی تقدیر است ولی چه بهتر بود جانبازی قهرمان که بهترین سالهای عمر خود را صرف پاسداری از اسلام و مرزهای کشور نموده و پس از پایان دفاع مقدس، نبرد با بیمارها و کاستیهای ناشی از جنگ تحمیلی را به همراه خانواده خود تحمل و دست آخر به مقام رفیع شهادت نائل می شوند نیز به خوبی سایر افتخار آفرینان مورد تمجید قرار می گرفتند.