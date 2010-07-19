افزایش 30 درصدی مصرف آب در همدان

علی رحیمی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: هرچند که میزان نزولات جوی سال جاری خوب بوده و مشکل قطعی آب در استان همدان وجود نداشته، اما در صورتی که شهروندان مصرف خود را به درستی مدیریت نکنند با مشکل مواجه می شویم .

وی با درخواست از مردم و شهروندان همدانی در مصرف صحیح آب، خاطر نشان کرد: شهروندان باید جایگاه مهم آب را بیشتر درک کرده و در مصرف این کالای ارزشمند حد اعتدال را رعایت کنند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: در بخش آب شرب شهری و همچنین در بخش کشاورزی ، استان همدان دو برابر بیشتر از الگوی کشوری آب مصرف می کند.

رحیمی فر افزود: سرانه مصرف آب هر شهروند همدانی در یک روز 280 لیتر است در صورتی که میانگین الگوی مصرف کشوری، 150 لیتر به ازای هر نفر است.

وی اضافه کرد: از جمعیت استان همدان، یک میلیون نفر زیر پوشش شبکه آب شرب بهداشتی قرار دارند و سالانه صد میلیون متر مکعب آب مصرف می کنند.

وی با تاکید بر اینکه اگر هر شهروند همدانی الگوی مصرف را رعایت کند با این صرفه جویی به اندازه ارتفاع سد های اکباتان وآبشینه در همدان آب ذخیره می شود، گفت: در چند روز اخیر مصرف آب در شهر همدان افزایش داشته است که باید به خوبی از سوی مردم مدیریت شود.