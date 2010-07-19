علل پذیرش قطعنامه از سوی امام (ره) / نگاه به فروع دین باید حکومتی باشد

حجت الاسلام علی سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در سالروز پذیرش قطعنامه 598 در سال 1367توسط جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: به اعتقاد من نحوه پایان جنگ چندان خوشایند نبود و بصورت یک جعبه سیاهی است که به سادگی قابل رمزگشایی نیست.

وی خاطرنشان کرد: نمی توان شرایطی را که امام راحل در آن مقطع به ناچار قطعنامه 598 را پذیرفتند و به تعبیر خودشان جام زهر را نوشیدند توصیف کرد، ولی می توان به برخی از متغیرهایی که در خصوص چگونگی پایان جنگ وجود داشت اشاره کرد.



نماینده ولی فقیه درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از متغیرهای تاثیر گذار در پذیرش قطعنامه 598 را تغییر سلاح نرم افزاری به سلاح سخت افزاری عنوان کرد وافزود: به عبارتی در اوایل جنگ رزمندگان اسلام با انگیزه های الهی و معنوی با دشمن تا دندان مسلح می جنگیدند اما وقتی امام خمینی(ره) مشاهده کردند که خواسته هایی مبنی بر خرید تجهیزات و جنگ افزارهای مدرن بوجود آمده است، احساس کردند که دیگر جنگ را نمی توان به شیوه قبل ادامه داد.



وی دومین متغیر تاثیرگذار را تغییر ماهیت شعارهای جنگ به شمار آورد وافزود: شعار امام که "جنگ جنگ تا رفع فتنه بود" توسط عده ای به شعار "جنگ جنگ تا پیروزی" تغییر کرد و چون دوراندیشی امام با این شعار سازگاری نداشت به نوعی در ان مقطع درون نیروهای مسلح اختلاف و چندگانگی ایجاد شد.



سعیدی با اشاره به متغیرهای تاثیرگذار دیگر در پذیرش قطعنامه 598، اظهارداشت: پیچیدگی عرصه نبرد وهمچنین ورود مستقیم آمریکا و سایر ابرقدرتها به جنگ را می توان از جمله دلائل دیگر پذیرش قطعنامه 598 دانست.



وی تصریح کرد: آن چیزی که موجب شد تا امام (ره) از شعار "جنگ جنگ تا رفع فتنه" دست بردارند و مسئولیت پایان جنگ را خودشان مستقیما برعهده بگیرند، بیشتر مسائل داخلی بود که بسیاری از آنها قابل گفتن نیست، ضمن اینکه از حیطه اطلاعات من هم خارج است.



نماینده ولی فقیه در سپاه در ادامه انقلاب اسلامی را همانند آب در لانه مورچه وآتش در کندوی زنبور دانست و افزود: امام(ره) انقلاب کردند تا دنیا را تغییر دهند اما این روحیه محافظه کارانه برخی افراد بود که ما را با مشکل مواجه کرد.



وی با بیان اینکه در عرصه هسته ای هم با روحیه محافظه کارانه برخی افراد دچار مشکل شدیم، عنوان کرد: اگر ایستادگی رهبری نبود شاید درحال حاضر به دستاوردهای کنونی در این زمینه نمی رسیدیم.



سعیدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه اساسا تحقق مسلمانی مردم تنها در سایه حکومت اسلامی امکانپذیر خواهد شد، گفت: نگاه ما به فروع دین باید نگاه سیستمی وحکومتی باشد نه نگاه فردی.



وی با اشاره به اینکه در حقیقت خطاب آیه "احیای نماز، زکات و امر به معروف و نهی از منکر" مسئولان هستند نه مردم، گفت: به عنوان مثال هم اکنون در حدود 70 هزار مسجد در کشور داریم در حالیکه نیاز ما بیش از یکصدهزار مسجد است که احداث آنها جز با تکیه بر پشتیبانی دولت محقق نخواهد شد و یا تربیت امام جماعت هزینه می خواهد که بدون تکیه بر قدرت نمی توان این امور را پیاده کرد.



نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه امروز در کشور شاهد یک حکومت دینی بر اساس آموزه های اسلام هستیم که استکبار نمی خواهد این حکومت اسلامی نه در ایران و نه در جهان حاکم باشد، گفت: براین اساس ایستادگی در برابر استکبار نیز هزینه بر است که مردم ما هم با جان و دل آن را پذیرفته اند، ضمن اینکه همه انبیاء و ائمه اطهار(ع) بویژه امام حسین(ع) نیز متحمل هزینه های عظیمی در این راه شدند.