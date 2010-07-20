به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، این مسابقه به مناسبت روز بسیج جامعه زنان، همزمان با 13 مرداد، سالروز شهادت" شهیده مریم فرهانیان" برگزار می شود.

بر اساس اطلاعیه سپاه عاشورا، برای شرکت در مسابقه، آثار ادبی و اشعار باید در دو صفحه تایپ شده و حد اکثر در 14 سطر باشد و آثار هنری از قبیل نقاشی، گرافیک، خوشنویسی باید در ابعاد 40 در 60 و 90 در 70 به صورت عمودی ارسال شود.

دبیر خانه این مسابقه از شرکت کنندگان خواسته است تا در آثار ارسالی به دو بعد فراخوان مسابقه ( شهیده مریم فرهانیان) و ( رسالت زنان و دختران جامعه امروزی) توجه کنند.

علاقمندان می توانند آثار خود را تا تاریخ پنجم مرداد ماه به بسیج خواهران شهرستان ها یا دبیرخانه مرکزی مسابقه به آدرس تبریز- خیابان حافظ- جنب خیابان شهید چمران- ساختمان شهید مدنی- طبقه سوم ارسال کنند.

از آثار برگزیده با هدایایی تجلیل و به نام خود افراد در کتابچه ای با عنوان دو قاب برای مریم به چاپ خواهد رسید.

شهیده مریم فرهانیان در 24 دی ماه سال 1342 در آبادان در خانواده‌ای متوسط و مذهبی به دنیا آمد.

در دوران جوانی به صفوف متحد مبارزان پیوست و در تظاهرات مردمی شرکت ‌کرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی دوره آموزشی سپاه را با موفقیت به پایان رساند. با شروع جنگ تحمیلی و هجوم رژیم بعثی عراق به کشورمان، برادرش در منطقه به شهادت رسید. وی در آبادان ماند و به یاری برادران مجروح پرداخت و در بخش امداد بیمارستان مشغول به کار شد و قریب به سه سال به کار امدادگری و پرستاری از مجروحین جنگ در بیمارستان شرکت نفت ادامه داد. در این مدت خود نیز یک بار زخمی و در بیمارستان بستری شد.

او به هنگام شکستن محاصره آبادان و آزادی خرمشهر و بسیاری از عملیاتهای دیگر فعالیت چشمگیری داشت.

شهید فرهانیان سرانجام در غروب سیزدهم مرداد ماه سال 1363 در حالیکه همراه با دو تن از خواهران همکار خود بر مزار شهیدی که بنا به وصیت مادر شهید که از آنان قول گرفته بود هر سال به جای او بر سر مزار پسر شهیدش حاضر شوند، در حالی که راهی گلستان شهدا شده بودند مورد اصابت ترکش خمپاره دشمن بعثی قرار گرفتند و دو خواهر همراه او زخمی شدند و مریم به فیض شهادت نائل آمد.