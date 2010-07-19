7800 شغل جدید در آذربایجان غربی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی سلیمانی صبح دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان ارومیه افزود: امسال بیشترین اشتغال جدید به اجرای طرحهای کشاورزی و مسکن مهر مرتبط خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه امسال 14 هزار شغل جدید در شهرستان ارومیه ایجاد می شود، بیان کرد: سهم آذربایجان غربی برای ایجاد شغل جدید در سال جاری 39 هزار فرصت بوده که از این میزان 31 درصد مربوط به شهرستان ارومیه است.

فخرعلی نیکبخت سرپرست فرمانداری ارومیه هم در این جلسه با اشاره به ظرفیتها و توانمندیهای شهرستان ارومیه در بخش کشاورزی بر اختصاص سهم بیشتر از تسهیلات بنگاه های زودبازده به بخش کشاورزی این شهرستان تاکید کرد.

