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۲۸ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۴

7800 شغل جدید در آذربایجان غربی ایجاد شد

7800 شغل جدید در آذربایجان غربی ایجاد شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل کار و امور اجتماعی آذربایجان غربی از ایجاد هفت هزار و 868 شغل جدید از ابتدای سال جاری تا کنون در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی سلیمانی صبح دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان ارومیه افزود: امسال بیشترین اشتغال جدید به اجرای طرحهای کشاورزی و مسکن مهر مرتبط خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه امسال 14 هزار شغل جدید در شهرستان ارومیه ایجاد می شود، بیان کرد: سهم آذربایجان غربی برای ایجاد شغل جدید در سال جاری 39 هزار فرصت بوده که از این میزان 31 درصد مربوط به شهرستان ارومیه است.

فخرعلی نیکبخت سرپرست فرمانداری ارومیه هم در این جلسه با اشاره به ظرفیتها و توانمندیهای شهرستان ارومیه در بخش کشاورزی بر اختصاص سهم بیشتر از تسهیلات بنگاه های زودبازده به بخش کشاورزی این شهرستان تاکید کرد. 
 

کد مطلب 1119199

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