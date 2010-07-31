جمع آوری کودکان کار باعث تشدید کار پنهان آنها شده است

قاسم حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد افزایش تعداد کودکان کار و خیابانی افزود: کار آماری دقیق و جامعی در مورد کودکان تا کنون انجام نشده به همین دلیل نمی توان اظهار نظر درستی در رابطه با افزایش تعداد آنان ارائه کرد.

وی به بخشهای پنهان کار کودکان اشاره کرد و افزود: علاوه بر حضور آشکار کودکان کار در خیابانها و چهار راهها، تعداد زیادی از کودکان نیز به صورت پنهان در خانه ها و یا تولیدیهای زیرزمینی به فعالیتهایی مانند بسته بندی، سنگ شکنی و ...اقدام می کنند.

این فعال امور کودکان تاکید کرد: محدودیتهای قانونی موجود در زمینه امور کودکان و فعالیت آنها باعث شده تا کودکان نتوانند علنی کار کنند و همین امر موجب روی آوردن آنان به کارگاههای زیرزمینی و کار پنهان شده است.

حسنی با اشاره به اینکه تصویب قوانین به تنهایی کافی نیست و مشکلی را برطرف نمی کند، گفت: قوانین مصوب در زمینه کودکان در صورتی می تواند موثر واقع شود که ابتدا زمینه های الزام به کار نکردن کودک فراهم شود.

به گفته این کارشناس مسائل اجتماعی، با جمع آوری و ساماندهی موقت کودکان نه تنها جلوی مشکل آنان گرفته نمی شود بلکه این کار مقدمه ای برای آسیب پذیری بیشتر نیز هست به همین دلیل کودکان باید به عنوان سرمایه های اصلی جامعه از اقدامات حمایتی کافی برخوردار شوند.

وی گفت: جمع آوری و نگهداری کودکان کار باید محدود به کودکانی شود که خانواده و مکانی برای اقامت و زندگی ندارند در غیر این صورت جدا کردن سایر کودکان از خانواده ها اقدام اشتباهی است.