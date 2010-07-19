  1. بین الملل
  2. سایر
۲۸ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۵

با برپائی تظاهرات/

محافظه کاران ترکیه خواستار صلح میان گروههای ترک و کرد شدند

محافظه کاران ترکیه خواستار صلح میان گروههای ترک و کرد شدند

محافظه کاران ترکیه روز گذشته با برپائی تظاهراتی در شهر استانبول خواستار برقراری صلح میان کردها و ترک ها در این کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، در این تظاهرات پلاکاردهایی حمل می شد که روی آنها نوشته شده بود : هم ترک ها و هم کردها بیائید سلاح های خود را به خاطر صلح و برادری زمین بگذاریم.

در این تظاهرات که روز گذشته در خیابان استقلال شهر استانبول برگزار شد جمعیت زیادی از مردم این شهر حضور داشتند.

در این تظاهرات نهادهای محافظه کار ترکیه همچون صندوق حمایت از حقوق بشر و آزادی، سازمان حمایت از افراد مورد ستم و دیگر مراکزی که دراقدامات انسان دوستانه فعالیت دارند حضور داشتند.

این تظاهرات در پی افزایش اقدامات تروریستی حزب جدائی طلب کارگران کردستان موسوم به پ.ک.ک و به تبع آن افزایش حملات ارتش ترکیه به مواضع این حزب در شمال عراق برگزار شد.

کد مطلب 1119213

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها