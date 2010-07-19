جرایم محیط زیستی بازدارنده نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی‌زاده صبح دوشنبه در اولین همایش معرفی دستاوردهای طرح ملی اقتصاد زیست محیطی افزود: اکنون اراده ای جدی در مجموعه نظام برای ارزش‌گذاریهای زیست محیطی وجود دارد که باید این همایش را گامی موثر برای همدلی و همگامی بین تحولات اقتصادی و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست ارزیابی کرد.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: متاسفانه به میزانی که رشد اقتصادی و توسعه صنعتی در جهان صورت گرفته منابع حیاتی و محیط زیست آسیب دیده است و تخریب در حوزه محیط زیست به شکلی جدی دیده می‌شود و تنها راه جبران این آسیب تعامل و همکاری بین دستگاههای اجرایی است.

محمدی‌زاده تاکید کرد: باید از ابزارهای نوین برای ارزش‌گذاریهای محیط زیست در اقتصاد بهره گرفت چرا که قانون خوب برای الزام رعایت محیط زیست کافی نیست و باید در عصر مدرن با راهکارهای نوین برای تامین منافع کشور و حفظ منابع حیاتی در حین توسعه اقتصادی چاره‌اندیشی کنیم.

وی اظهار داشت: بین محیط زیست و توسعه اقتصادی کنشها و واکنش‌های خاصی وجود دارد اما باید پذیرفت رشد اقتصادی باید بر مبنای حفظ منابع حیاتی و محیط زیست باشد.

محمدی‌زاده افزود: اقتصاد محیط زیست در دنیا رشته جوانی است بنابراین برای تعالی آن نیازمند اهتمام جدی هستیم ولی نباید از این ابهامات شانه خالی کرد که چرا جرایم محیط زیستی بازدارنده نیست و کسانی که محیط زیست را تخریب می کنند با آگاهی کافی این کار را انجام می‌دهند.

رئیس سازمان محیط زیست گفت: ما معتقدیم در عین حال که چرخ توسعه کشور باید بچرخد و رشد اقتصادی صورت بگیرد نیازمند حفظ ارزشهای زیست محیطی برای رسیدن به توسعه پایدار هستیم.