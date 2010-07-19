مقامات لبنانی نقش آمریکا در حادثه تروریستی زاهدان را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان در پیامی به رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با محکوم کردن انفجارهای تروریستی زاهدان به خانواده های قربانیان این فاجعه دردناک تسلیت گفت.

همچنین "ولید جنبلاط" رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان در پیامی به ریاست جمهوری ایران با محکوم کردن انفجارهای تروریستی زاهدان و تسلیت به خانواده های قربانیان آن، از این اقدام تروریستی با عنوان "جنایت زشت" یاد کرد.

از سوی دیگر، "اسامه سعد" نماینده سابق پارلمان و رئیس جنبش مستقل ناصری لبنان نیز با تسلیت این فاجعه تروریستی در پیامی به محمود احمدی نژاد اعلام کرد: این انفجار جزئی از هجمه آمریکا به همراه همپیمانان غربی و عوامل جاسوسی در منطقه علیه ایران است.

اسامه سعد هدف از این حملات تروریستی را جلوگیری از تداوم پشتیبانی ایران از جنبش های مقاومت در فلسطین، لبنان و دیگر کشورهای منطقه دانست که علیه طرح های آمریکایی و صهیونیستی فعالیت می کنند.

همچنین علامه شیخ "عفیف النابلسی" رئیس جمعیت علمای جبل عامل لبنان در واکنش به انفجارهای تروریستی زاهدان اعلام کرد: این مسئله بیانگر کوته فکری تروریستهای تکفیری است که از سوی دوایر اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل تغذیه می شوند.

وی که در میان طلاب حوزه علمیه امام صادق (ع) در شهر صیدای لبنان سخنرانی می کرد، در ادامه تاکید کرد: پیامدها و آسیب هایی که حرکتهای تکفیری بر جای می گذارند با ضررهای حرکت های استعماری مستکبرین برابری می کند.

شیخ النابلسی همچنین خواستار آگاهی و هوشیاری مسلمانان در این باره شده که راه تکفیری ها راه مرگ امت است.