قطعنامه 598 حاصل مدیریت کشور بود/ تصمیم امام حکیمانه بود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسین علایی شامگاه یکشنبه 27 تیرماه در همایش « پذیرش قطعنامه 598 فرایند یا برآیند؟» که از سوی مؤسسه مستشهدین وصال در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، اظهار داشت: یکی از کارهای حکیمانه⁯ای که امام خمینی(ره) با تلخی آن را انجام دادند و در شرایطی که همه کشورهای غربی موافق جنگ بودند، پذیرش قطعنامه 598 بود.

وی ادامه داد: پذیرش این قطعنامه برنامه کشورهای غربی و عراق را کاملا بهم ریخت و آنقدر ناباورانه بود که صدام به جنگ ادامه داد و عملا این قطعنامه را نپذیرفت.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: روش مدیریت امام خمینی(ره) عقلانی و روش جنگیدن ایشان حماسه آفرینی بود و امام در پایان جنگ احساسی تصمیم نگرفتند چراکه اگر این طور می⁯بود ما دچار فاجعه می⁯شدیم.پ

علایی با بیان اینکه پذیرش قطعنامه یک اقدام سیاسی بود که قدرت نظامی برای ما ایجاد کرد، گفت: پذیرش قطعنامه اقدام تلخی از نظر امام بود ولیکن حکیمانه⁯ترین تصمیم بود که امام در جنگ اتخاذ کردند و نشان دادند که در لحظات خطیر، انسان می⁯تواند تصمیماتی بگیرد که شرایط را تغییر دهد.

وی با اشاره به عدم رغبت مردم به جنگیدن در ماه⁯های پایانی جنگ اظهار داشت: چون امام خمینی(ره) با خلوص نیت قطعنامه را پذیرفته بودند جبهه⁯های ما متحول شد و آنقدر نیرو به جبهه آمد که فرماندهان می⁯گفتند ما قادر نیستیم امکاناتی برای سازماندهی این نیروها تهیه کنیم.

مدیریت پایان جنگ مهمترین مدیریت مسئولان است

وی اظهار داشت: هر جنگی که شروع می⁯شود تا ابد ادامه پیدا نمی⁯کند و همان طور که جنگیدن برای ناکام گذاشتن دشمن یکی از مسائل مهم است، چگونه پایان دادن جنگ هم برای تصمیم⁯گیرندگان هر کشور بسیار مهم است.

وی مدیریت پایان جنگ را یکی از مهم⁯ترین مدیریت⁯های مسئولان هر کشوری دانست و گفت: وقتی جنگ شروع می⁯شود هر کشوری که آغاز کننده آن است می⁯خواهد به اهدافی برسد و وقتی به اهداف خود رسید جنگ پایان می⁯یابد.

علایی به اهداف حداقلی و میانی صدام حسین از جنگ با ایران اشاره کرد و افزود: یک هدف دیگری هم می⁯توان برای آغاز جنگ با ایران از سوی صدام متصور شد که بیشتر هدف شعاری دارد و آن این است که عراق قصد داشت نظام جمهوری اسلامی را از بین ببرد و حکومتی که همسو با منافع این کشور است در ایران بر سر کار آید.

وی تصریح کرد: عراق وقتی به ایران حمله کرد از همان هفته اول متوجه شد که موفق نمی⁯شود، به خاطر اینکه ⁯باید در همان هفته اول خرمشهر و آبادان را تصرف می⁯کرد ولی این اتفاق نیفتاده و عراق از نظر نظامی به اهداف خود نرسید.

عراق از هفته اول جنگ فهمید که باید به فکر پایان جنگ باشد

این استاد دانشگاه با بیان اینکه عراق از همان هفته اول آغاز جنگ فهمید که باید به فکر پایان جنگ باشد، اظهار داشت: عراق برای پایان یافتن جنگ، چارچوبی تعیین کرد و آن طرح آتش بس بود، یعنی تقریبا 17 هزار کیلومتر از خاک ایران در اشغال عراقی⁯ها بود و عراق می⁯خواست با اشغال بخشی از سرزمین ما به مذاکره تن دهد و جنگ تمام شود.

علایی با اشاره به اینکه طرح ایران هم پایان جنگ بود، به شرایط پایان جنگ از نظر امام خمینی(ره) اشاره کرد و یادآور شد: امام برای خاتمه دادن جنگ چندین شرط داشتند که خارج شدن عراقی⁯ها از خاک ایران، مشخص شدن آغازکننده جنگ و پرداخت خسارت⁯های وارده از جمله این شرط⁯ها بود.

وی تصریح کرد: صدام شروط ایران را نپذیرفت و ایران به این نتیجه رسید که با توسعه قدرت نظامی خود ارتش عراق را از کشور بیرون کند.

هر چه جلوتر می⁯رفتیم عراق قوی⁯تر می⁯شد

این استاد دانشگاه اضافه کرد: پس از فتح خرمشهر تا پایان جنگ کارهای مهمی انجام شد و فهمیدیم که جنگ پدیده سختی است و هر چه جلوتر می⁯رویم رژیم بعثی عراق بسیار قوی⁯تر می⁯شود و حتی ما شاهد تجهیزاتی جدید و مدرنی از سوی عراقی⁯ها بودیم که به مراتب پیشرفته⁯تر از دوران اوایل جنگ بود.

علایی با اشاره به دستاورد عملیات فاو اظهار داشت: عملیات فاو، عراق را از دریا جدا کرد و آمریکا و شوروی و کشورهای عربی فهمیدند که ایران می⁯تواند پیروز این جنگ باشد، بنابراین آنها عراق را به تجهیزات مدرن مجهز کردند تا در برابر ایران ایستادگی کند.

وی گفت: بعد از عملیات والفجر 8 آمریکا و شوروی به این نتیجه رسیدند که ادامه جنگ خطرناک است، به خاطر اینکه جنگ به خلیج فارس کشیده شد و عراق نفت کش⁯های ما را هدف قرار می⁯داد و ما هم نفت کش⁯های حامیان عراق را سرنگون می⁯کردیم و جریان انتقال نفت به کشورهای غربی حالت شکننده به خود گرفته بود.

وی ادامه داد: عملیات فاو نشان داد که جنگ می⁯تواند به نفع ایران تمام شود، از این جهت سیاست آمریکا این بود که ایران برنده نشود و عراق هم بازنده این جنگ نباشد، برای همین سران آمریکا و شوروی قطعنامه⁯ای تهیه کردند که روح آن به نفع عراق بود و حداقل خواسته⁯های ایران نیز در آن وجود داشت.

همه قدرت⁯های استکباری به میدان آمده بودند

علایی با اشاره به تصویب این قطعنامه در 27 تیرماه 66 گفت: بند اول این قطعنامه به آتش بس و عقب نشینی تاکید داشت که این بند به نفع عراقی⁯ها بود، به خاطر اینکه بخشی از سرزمین عراق در اختیار ایران بود.

وی تصریح کرد: تشکیل کمیته⁯هایی برای شناسایی متجاوز و برآورد خسارت و تشکیل صندوق پرداخت خسارت از دیگر بندهای این قطعنامه بود که در واقع به نفع ایران بود.

وی با بیان اینکه قطعنامه 598 تا حدودی خواسته⁯های ایران را تامین می⁯کرد اما مطلوب کشور ما نبود، اظهار داشت: ایران معتقد بود که بندهای این قطعنامه باید جابجا می⁯شد، یعنی اول متجاوز تعیین و خسارت پرداخت می⁯شد، بعد آتش بس و عقب⁯نشینی صورت می⁯گرفت اما از سال 66 که قطعنامه صادر شد چند تصمیم دیگر گرفتند که شرایط جبهه⁯ها عوض شد و همه قدرت⁯های استکباری آشکارا به میدان آمده بودند.

پذیرش قطعنامه حاصل یک فرآیند بود

علایی گفت: عراق در آن زمان به امکانات و تجهیزاتی دست یافته بود که دو سوم شهرهای کشور ما تحت برد موشک⁯های این کشور بود و از طرفی دیگر آنها مراکز اقتصادی ما را مورد هدف قرار گرفته بودند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در این شرایط باید به پایان جنگ فکر می⁯کردیم به خاطر اینکه طرح انهدام ایران مطرح بود.

علایی ادامه داد: پذیرش قطعنامه یک باره اتفاق نیفتاد، بلکه فرایندی بود که به آن منجر شد.