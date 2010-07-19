به گزارش خبرگزاری مهر، تری پس از بی بند و باری و مشکلات اخلاقی از کاپیتانی تیم فوتبال انگلستان خلع شد ضمن اینکه در نشست خبری پس از رقابت های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی به انتقاد از روش بازی فابیو کاپلو پرداخت که این امر سبب ناراحتی سرمربی ایتالیایی تیم فوتبال انگلستان شده است.

کاپلو پیش از این گفته برای رقابت های جام ملت های اروپا در سال 2012 در ترکیب تیم ملی انگلستان تغییراتی ایجاد خواهد کرد و کاناوارو که در تیم های یوونتوس و رئال مادرید با مربی هموطن خود کار کرده می گوید جان تری از تیم ملی کشورش خط می‌خورد.

کاناوارو در گفتگو با "دیلی استار ساندی" اظهار داشت: به نظر من جان تری دیگر پیراهن انگلستان را بر تن نخواهد کرد. شما نمی توانید بر خلاف میل کاپلو رفتار کنید و او بازیکنی که در این تورنمنت عملکرد ضعیفی داشته را دوباره به تیم ملی دعوت نخواهد کرد.

وی افزود: به نظر من اتحادیه فوتبال انگلستان کار بسیار خوبی کرد که قرارداد خود را با کاپلو تمدید کرد. من شک ندارم انگلستان یکی از مدعیان قهرمانی رقابت های جام ملت های اروپا در سال 2012 خواهد بود.