همسایگان یاری نکنند، برای کنترل گرد و غبار اقدام بین المللی می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، علی محمد شاعری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: برخی از کشورهای همسایه به تعهدات خود در این خصوص عمل نکرده و کوتاهی کرده اند.

وی بیان کرد: مهمترین منشا گرد و غبار موجود در کشور ما کشورهای خارجی هستند که علت اصلی آن به خاطر خشکسالیها، مدیریتهای ناصحیح آب و روند روبه رشد بیابان زایی در این کشورهاست.

معاون برنامه ریزی مدیریت و امور مجلس سازمان محیط زیست عملکرد ایران در ارتباط با کاهش گرد و غبار و حذف کانونهای آن در داخل کشور را مطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: تمام کانونهای گرد و غبار در داخل کشور شناسایی شده اند و در برنامه پنجم با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نفت و نیرو اقدامات لازم و مناسبی صورت می گیرد.

پارک ملی دنا جز 10 زیستگاه برتر کشور است

شاعری گفت: پارک ملی دنا در سازمان جهانی یونسکو به ثبت رسیده است و این پارک جز 10 زیستگاه برتر ایران است.

وی با اشاره به تبدیل منطقه حفاظت شده دنا به پارک ملی دنا اظهار داشت: امور مربوط به پارک ملی دنا در حال پیگیری است که در این خصوص 70 هزار هکتار نیز به این منطقه افزوده شده است.

شاعری همچنین در خصوص پرونده قطع درختان جنگلی دنا در کهگیلویه و بویراحمد گفت: قطع درختان جنگلی دنا در این استان غیرقانونی بوده و دستور توقف طرح عمرانی در این منطقه صادر شده است و هم اکنون پرونده متخلفان در حال پیگیری است.

وی یادآور شد: بهره برداری غیرمجاز گونه های گیاهی و جانوری در پارک ملی دنا غیرقانونی است و با متخلفان در این ارتباط به شدت برخورد می شود.

قائم مقام رئیس سازمان محیط زیست کشور با اظهار نگرانی از در معرض انقراض بودن"گوزن زرد ایرانی" گفت: برنامه های حفاظتی و تکثیری این گونه جانوری اکنون در دستور کار قرار گرفته که کهگیلویه و بویراحمد یکی از زیستگاه های مورد نظر برای صیانت و تکثیر این گونه جانوری است.

شاعری اظهار داشت: برای احیا گونه های جانوری در حال انقراض قوچ و میش در کهگیلویه و بویراحمد اقداماتی از سوی این سازمان در حال انجام است.