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۲۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۷:۴۳

كاپيتان تيم ملي جوانان ايران در گفتگو با "مهر":

هيچكس تصور نمي كرد مقابل كره جنوبي شكست بخوريم

سرگروه تيم واليبال جوانان ايران گفت: قهرماني آسيا حق ما بود، اما چون كار تاكتيكي نكرده بوديم، دچار اشتباهاتي شديم و به كره جنوبي باختيم.

محمد سليماني درگفتگو با خبرنگار" مهر" گفت: در دوحه قطر همه ازتيم ايران هراس داشتند و زماني كه كره اي ها در قطر به مقام قهرماني آسيا، اقيانوسيه رسيدند به من گفتند كه باور نمي كرديم تيم ايران را شكست داده ايم.
سليماني افزود: كره اي ها روي تاكتيك ما كار كرده بودند و طوري سرويس مي زدند، كه من نتوانم از پشت خط آبشار بزنم.
وي كه با حدود 90 آبشار، بهترين آبشار زن مسابقات انتخاب شده است، گفت: درتيم ما جاي عادل غلامي، مسلم محمدي زاده و روح ا... صالحي نژاد خالي بود ولي ما اگر تمرينات گروهي را جدي بگيريم در رقابتهاي انتخابي جهان به آساني صعود خواهيم كرد، اگرچه قطر با داشتن بازيكناني ازكوبا، سنگال و فلسطين خيلي قوي است و ژاپن هم تيم بسيارخوبي دارد.
سليماني تاكيد كرد: بعضي از تيم ها از بازيكنان صغر سني استفاده مي كردند و در شرايطي كه در ايران به تدريج با اين مساله مبارزه مي شود را هند، قطر، چين و چند تيم ديگر به طور مشخص بازيكنان بزرگسال را با خود به ميدان آورده بودند.
سرگروه تيم ايران درمورد برخورد ايرانيان مقيم قطربا تيم ايران گفت: آن سنگ تمام گذاشتند و روزي كه تيم ما قطر را شكست داد، روزنامه هاي دوحه ازايرانيان اين كشور انتقاد كردند كه چرا به حمايت از تيم ها براي برخاستند.
سليماني افزود: عربها نيز با ما برخورد خوبي داشتند و دو تيم الوكره و الاتحاد قطر خواهان من شدند كه بايد ببينم فدراسيون واليبال و باشگاه پيكان چه تصميمي دراين باره خواهند گرفت.

 

کد مطلب 111924

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