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۲۸ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۷

گرما زدگی 140 همدانی را به مراکز درمانی فرستاد

گرما زدگی 140 همدانی را به مراکز درمانی فرستاد

همدان - خبرگزاری مهر: رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان گفت: در روزهای گرم تیرماه سال جاری 141 نفر به علت گرمازدگی به مراکز درمانی استان همدان مراجعه کردند.

دکتر اکبر غیاث در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه 139 مورد از اشخاص مراجعه کننده به مراکز درمانی به صورت سرپایی مداوا شدند، گفت: تنها دو نفر از مراجعه کنندگان به علت حاد بودن علایم گرمازدگی نظیر ضعف، بی حالی، تهوع و استفراغ با فوریت های پزشکی تماس گرفته و از خدمات 115 استفاده کردند.

وی با بیان اینکه تا کنون موردی مبنی بر فوت ناشی از گرما زدگی در همدان گزارش نشده است، گفت: گرما زدگی بیماری ناشی از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض حرارت زیاد یا خوب کار نکردن مکانیسم های تنظیم حرارت در مغز است که نخوردن مایعات و نمک به حد کافی و کمبود تولید عرق در بدن انسان از جمله عواملی است که گرما زدگی را تشدید می کند.

غیاث عرق ریزی شدید، رنگ پریدگی، گرفتگی و درد عضلات، خستگی یا ضعف، تهوع و استفراغ، سردرد و سرگیجه، پوست زنگ پریده و چسبناک را از علایم گرما زدگی برشمرد و گفت: در گرما زدگی پوست قرمز شده و سپس رنگ پریده یا کبود و خشک و داغ می شود و تنفس کوتاه و سریع شده و نبض سریع و ضعیف می زند.

وی تاکید کرد: چناچه کسی دچار گرما زدگی شد باید در کمترین زمان به نزدیک ترین مرکز درمانی منتقل شود.

غیاث در خصوص اقداماتی که باید قبل از انتقال شخص به مراکز درمانی انجام شود، خاطرنشان کرد: کاهش دمای بدن فرد نخستین اقدامی است که باید صورت گیرد و به همین منظور باید با درآوردن لباس بیمار و فرو بردن بدن شخص در آب سرد است.

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی همدان ادامه داد: اگر چنین امکانی وجود نداشت با استفاده از حوله یا اسفنج می توان بدن فرد را با آب سرد خیس کرد.

کد مطلب 1119242

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