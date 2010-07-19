رسول خادم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش سازمان آب در مورد کیفیت آب تهران در شورای شهر اظهار داشت: اطلاعات این گزارش قدیمی است و از وزارت نیرو می خواهیم تا گزارشی با اطلاعات جدید از وضعیت آب تهران به شورا ارائه کند.

وی در مورد میزان آلودگی آب تهران گفت: پیشنهاد تشکیل جلسه ای را در شورای شهر برای بررسی این موضوع خواهم داد و اعلام بحرانی بودن یا نبودن آلودگی آب تهران منوط به برگزاری این جلسه و بررسی دقیق تر است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تصریح کرد: حتما به زودی گزارشی در مورد کیفیت آب شرب تهران به شهروندان اعلام می کنیم.

حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر نیز در مورد اینکه شورای شهر برای بررسی و بهبود کیفیت آب تهران چه برنامه ای دارد گفت: شورا اولین نهادی است که به موضوع آلودگی آب تهران وارد شد و در این زمینه از سازمان آب گزارش خواست.

وی ادامه داد: باید اجازه داد تا وزارت بهداشت و وزارت نیرو موضوع کیفیت آب تهران را پیگیری کنند ضمن اینکه تهران آب سالم تری نسبت به تمام نقاط کشور دارد.

بیادی تاکید کرد: کیفیت آب تهران در وضعیت بحرانی نیست که بخواهیم بی دلیل مردم را نگران کنیم.