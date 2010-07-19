افزایش 2.5 برابری مراکز فعال خرید گندم در خراسان جنوبی طی سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین بهشتی صبح دوشنبه در جمع گندمکاران شهرستان بیرجند با اشاره به فعالیت 23 مرکز خرید و تحویل گیری گندم در استان گفت: 17 مرکز خرید و تحویل گندم توسط مباشر، سه مرکز خرید به صورت شرکت غله و خدمات بازرگانی و سه واحد آردسازی در استان نسبت به امر خرید گندم اقدام کرده ‌اند.

وی اضافه کرد: تعداد هفت مرکز خرید گندم در شهرستان بیرجند، چهار مرکز در قاین، یک مرکز در فردوس، سه مرکز در بشرویه، سه مرکز در نهبندان، دو مرکز در سربیشه، دو مرکز در سرایان و یک مرکز خرید در درمیان با دو شیفت کاری آماده خرید و تحویل به موقع گندم از کشاورزان هستند.

بهشتی با اشاره به اینکه با فعال شدن این مراکز متوسط زمان انتظار برای تخلیه هر محموله گندم به کمتر از پنج ساعت رسیده است، افزود: رشد چشمگیر مراکز خرید گندم، تسریع و تسهیل ارائه خدمات به گندم ‌کاران را نسبت به سال‌های گذشته بدنبال داشته است.

به گفته وی با پیش‌ بینی به موقع و افزایش مراکز خرید و تحویل گندم به تفکیک هر شهرستان از تشکیل صفهای طویل در مراکز خرید گندم جلوگیری شده است.

مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی یادآور شد: بر اساس استعلامهای انجام شده شهرستان قاین با پیش ‌بینی تحویل بیش از 18 هزار تن گندم رتبه نخست خرید را در استان به خود اختصاص می ‌دهد.