دومین سایت پرنده نگری آذربایجان غربی معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسن عباس نژاد صبح دوشنبه در دومین کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی افزود: بعد از معرفی تالاب کانی برازان مهاباد به‌عنوان نخستین سایت پرنده نگری کشور، با توجه به قابلیت‌های منحصربفرد تالابهای استان، مطالعات لازم برای شناسایی و معرفی دومین سایت پرنده نگری در استان در حال انجام است.

وی همچنین ضمن تشریح قابلیتهای منحصربفرد اقلیمی، تنوع زیستی و برخورداری آذربایجان غربی از آثار طبیعی ملی از احداث بزرگترین موزه تاریخ طبیعی کشور در ارومیه خبرداد و بیان داشت: این طرح در زمینی به مساحت سه هزار و 300متر مربع شامل سالن همایش، کتابخانه، نمایشگاه، بخش انتشارات، کارگاه تاکسیدرمی، آموزش، بانک نمونه ها و سالن نمایش گونه های مختلف زیست محیطی استان احداث می شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به لغو ممنوعیت احداث تاسیسات گردشگری در حریم یک هزار متری دریاچه ارومیه، اظهار داشت: در پی مذاکرات متعدد با سازمان محیط زیست کشور و به منظور بهره برداری مطلوب از مواهب طبیعی استان، احداث تاسیسات گردشگری تا حریم 60 متری پارک ملی دریاچه ارومیه، بلامانع است.

ورزش گزینه مناسبی برای توسعه گردشگری آذربایجان غربی

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به قابلیت های منحصربفرد طبیعی و اقلیمی استان، گفت: وجود قابلیت ها، امکانات ورزشی جهت حضور تیمهای مختلف در لیگهای کشور و میزبانی رویدادهای ورزشی از جمله مسابقات والیبال کاپ آسیا نقش تعیین کننده در توسعه گردشگری استان خواهد داشت.

علی ملا احمدی امکانات سخت افزاری، مباحث فرهنگی و معرفی استان را از عناصر تعیین کننده در توسعه گردشگری آذربایجان غربی عنوان کرد و افزود: تامین شرایط مناسب اسکان، پذیرایی، ترانسفر، بازاریابی، اماکن گردشگری فضای عمومی و مبلمان شهری پیش نیاز های سخت افزاری توسعه این بخش هستند.

ضرورت تشکیل کمیته جشنواره ها در آذربایجان غربی

مدیرکل دفتر امور روستایی و مناطق محروم استانداری آذربایجان غربی نیز در این نشست برگزاری جشنواره های فرهنگی وعشایری دراستان را فرصت ارزشمندی برای توسعه گردشگری استان دانست و گفت: درصورت تشکیل کمیته ای با حضور کلیه نهادهای ذیربط برای برنامه ریزی، ساماندهی واجرای این جشنواره ها، می تواند در سطوح ملی و منطقه ای بستر مناسبی را برای جذب گردشگر به استان فراهم کرد.

تورج اکبر لویی با اشاره به اینکه اکثر مناطق گردشگری استان در روستا و یا مجاورت یک روستا قرار دارند، افزود: اغلب گردشگران شهری علاقمند به حضور در روستاها و بهره مندی از مواهب طبیعی و آشنایی با فرهنگ روستا بوده که می توان با سرمایه گذاریهای کم نسبت به احداث کمپینگ و یا ساماندهی اتاقهای مسافر توسط روستائیان اقدام کرد.