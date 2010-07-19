برخورداری 86 هزار مددجو از خدمات حمایتی کمیته امداد خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد اکبری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران تعداد مددجویان تحت حمایت این نهاد را 86 هزار نفر عنوان کرد و افزود: این نهاد همواره در جهت رفع نیازهای اقتصادی، درمانی، فرهنگی و اشتغال خانواده های تحت حمایت خدمات قابل توجهی به این قشر از جامعه ارائه کرده است.

وی همچنین تعداد دانش آموزان تحت حمایت را 14 هزار نفر در سطح استان برشمرد و اظهار داشت: هم اکنون تعداد دانشجویان تحت حمایت این نهاد یک هزارو 800 نفر در استان است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی در ادامه از اجرایی شدن طرح حرفه آموزی دانش آموزان تحت حمایت این نهاد برای نخستین بار در استان خبر داد.

اکبری هدف از برگزاری این طرح را نهادینه کردن فرهنگ کار و تلاش در بین فرزندان خانوادههای تحت حمایت، ایجاد بستر مناسب جهت شکوفائی استعداد های بالقوه جوانان و استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانش آموزان در فصل تابستان عنوان کرد و بیان داشت: این طرح برای اولین بار و با حضور یک هزار نفر از دانش آموزان در سطح استان اجرا می شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبییادآور شد: این طرح با همکاری اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد در تمامی مجتمع های فرهنگی و تربیتی شامل کانونها، خوابگاهها و اردوگاهها در سطح استان اجرا خواهد شد.