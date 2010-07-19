به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت قطارهای مسافری رجا اعلام کرد توسعه حمل و نقل ریلی مسافری و توزیع عادلانه خدمات و امکانات همواره در راستای اهداف و سیاستهای دولت دهم در صدر فعالیتهای راهآهن ج.ا.ا و شرکت قطارهای مسافری رجاء قرار دارد.
این قطار با سازمان درجه یک شش تخته با تهویه مطبوع و سیستم صوتی و تصویری مسافران این مسیر را به صورت دو روز در هفته بصورت رفت و برگشت جابهجا خواهد کرد.
قطار مسافری تبریز – مشهد مقدس و بالعکس روزهای سهشنبه و جمعه از تبریز و روزهای پنجشنبه و یکشنبه از مشهد مقدس حرکت میکند.
ساعت حرکت این قطار از تبریز 19:15و مراجعت آن از مشهد 09:15 صبح با مدت زمان سیر حدود 24 ساعت است.
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