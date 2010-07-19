پذیرش دانشجوی فوق لیسانس بدون پایان نامه در دانشگاه سمنان

علی خیرالدین در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: به منظور اجرای طرح آموزش محور، علاوه بر پذیرش دانشجو در سیستم آموزش پژوهش محور که در آن دانشجو به ارائه پایان نامه می پردازد، 750 دانشجوی فوق لیسانس بدون پایان نامه نیز در دانشگاه سمنان پذیرش می شود.

ایجاد سه رشته تحصیلی جدید در دانشگاه سمنان

رئیس دانشگاه سمنان در ادامه از ایجاد سه رشته تحصیلی جدید با موافقت شورای گسترش آموزش عالی کشور در این دانشگاه خبر داد و گفت: رشته های مهندسی کشاورزی (علوم دامی) در مقطع کارشناسی، مهندسی پزشکی (بیوالکترونیک) در مقطع کارشناسی ارشد و همچنین شیمی آلی در مقطع دکترا در دانشگاه سمنان ایجاد می شود.

وی افزود: از ترم مهرماه سال جاری در این سه رشته تحصیلی جدید دانشجو پذیرش خواهد شد.

خیرالدین با بیان اینکه در دانشگاه سمنان بیش از 10 هزار دانشجو مشغول به تحصیل هستند، گفت: هزار و 700 نفر از دانشجویان این دانشگاه در مقطع تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل هستند.