آبیاری تحت فشار در 135 هکتار از اراضی استان سمنان اجرا می شود

حسین علیپوران در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: برای اجرای یان طرح یک میلیارد و 372 میلیون ریال اعتبار تصویب شده است.

وی افزود: اجرای تحت فشار در کمیته آبیاری تحت فشار استان سمنان به تصویب رسیده است که شامل 12طرح آبیاری در شهرستان های استان است.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ادامه داد: این طرح ها شامل پنج طرح به مساحت بیش از 76 هکتار در دامغان، سه طرح به مساحت 27.5 هکتار در شاهرود، یک طرح به مساحت 5.5 هکتار در مهدیشهر و سه طرح به مساحت 26.3 هکتار در شهرستان گرمسار اجرا می شود.

علیپوران اضافه کرد: انعقاد قرارداد در حال مطالعه شهرستان ها شامل 155 هکتار در دامغان، 250 هکتار در شاهرود، 164 هکتار در سمنان، 86 هکتار در مهدیشهر و 93.5 هکتار در گرمسار از مصوبات این کمیته بود.