اختلاف در اردوگاه اروپا / اعتراض ايتاليا ، اسپانيا و هلند : سه كشور نمي توانند در مورد منافع اتحاديه اروپا تصميم بگيرند

تناقض و تندي در لحن نمايندگان سه كشور اروپايي و درخواستهاي غير حقوقي در پيش نويس اوليه پيشنهادي آنها مورد اعتراض نمايندگان چند كشور عضو اتحاديه اروپا ازجمله ايتاليا، اسپانيا و حتي تا حدودي هلند نيز قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر ازوين سه كشور اروپايي اكنون علاوه بر مذاكرات فراوان با هيات آمريكايي ناگزير به توجيه نمايندگان كشورهاي ديگري از اتحاديه اروپا نيز شده اند چرا كه آنها معتقدند تصميم اين سه كشور نمي تواند به منافع همه كشورهاي اتحاديه اروپا تعميم داده شود. اين مساله چالش جديدي است كه برخلاف نشست هاي پيشين فراروي سه كشور مذاكره كننده با ايران قرار گرفته است. ضمن اينكه گروه غير متعهد ها به خاطربرخوردهاي سرد و غير شفاف اين سه كشوربا خود بسيار منتقدانه به رفتار آنها مي نگرند. از سوي ديگر روسيه نيز موضع منتقدانه اي به پيش نويس آنها دارد . ضمن اينكه شايعاتي مبني بر اعلام روسيه و چين به استفاده از حق وتو در صورت ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت به گوش مي رسد كه خبرگزاري مهر هنوز نتوانسته آن را از منابع رسمي تاييد كند.