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۲۸ شهریور ۱۳۸۳، ۱۴:۵۹

فردا در تاريخ

خبرگزاري مهر: فردا يكشنبه بيست و نهم شهريور سال1383 هجري شمسي ، مصادف است با سوم شعبان المعظم سال 1425هجري قمري و برابراست با نوزدهم سپتامبر سال2004 ميلادي .

ولادت حضرت  امام حسين ( ع ) :
حضرت اباعبداللّه الحسين ع ، بنا بر روايات مشهور، روز سوم شعبان سال چهارم هجرى در مدينه ديده به جهان گشودند و جهاني را مملو از نور حضور خود ساختند  . پدر بزرگوارشان  حضرت علي ابن ابي طالب ع و مادر بزررگوارشان حضرت صديقه طاهره س است . امام  حسين ع  مدت شش سالِ  از كودكي خود  را با پيغمبر اكرم ص  گذارند و پس از رحلت آن بزرگوار، سى سال در كنار پدرش على ع  به سر برد و در همه حوادث پرتلاطم دوران آن حضرت نقش فعالي ايفا  كرد .پس از شهادت اميرمومنان ع  و برادر عزيزش امام حسن ع   آن حضرت ده سال، ضمن  ارزيابى حوادث روزگار ،  بارها با اعتراض به معاويه و پس از مرگ او به به   يزيد، شجاعانه در برابر حكام جور مقاومت  و از بيعت با آنان  خوددارى كرد. امام  حسين ع  نمونه ل يك انسان كامل  است . در بزرگي شخصيت  او همين بس كه  نام حسين در اذهان همگان ، همواره  مفاهيمي چون اخلاص ،  شجاعت ،  ظلم ستيزى  ،  خروش عليه  ستم و تبعيض ، ايثار ، جوانمردي ، جانبازي  و شهادت  را زنده مي سازد .


در سالهاي اواخر دهه پنجاه و اوايل  دهه شصت هجري ،   بني اميه تمامي هم خود را براي انحراف  اسلام از ريشه و معيار اصلي آن آغاز كرده بود .  ظلم و ستم بي حد و حصر حاكمان و انحراف از حركت اصيل اسلامي در سال شصت هجري ، امام ع  را برآن داشت  كه براى به حركت درآوردن امت، به  خطابه ا كتفا نكند و آنان را به فداكاري ، ايثار و قيام در برابر  باطل بشوراند تا زمينه احقاقِ حق  فراهم شود .  امام حسين ع  تصميم به قيام عليه حكومت اموي گرفت و  در باره هدف از قيامش فرمود :  من از روى خود خواهى و خوشگذرانى و يا براى فساد و ستمگرى قيام نكردم، من فقط براى اصلاح دردين امت جدم از وطن خارج شدم. من با قيام خود خواستار  امر به معروف و نهى از منكرم  و مي خواهم به سيره و روش جدم و پدرم على بن ابيطالب عمل كنم.
آن حضرت  در محرم سال 61 هجرى به همراه گروهى از بستگان و ياران باوفايش، در سرزمين كربلا تصويري ماندگار از قيام در برابر ظلم و ستم را براي جهانيان به يادگار نهاد كه تا ابد خاطره آن براي همگان جاودان خواهد بود . آن امام همام و  يارانش در طريق احياي سنت نبوي و امر به معروف ونهي از منكر به  شهادت رسيدند و سرخ ترين خاطره را بر سبزترين در خت عدالت و جوانمردي  پيوند زدند . مرقد مطهر آن حضرت - كربلاي معلا-  تا هميشه دهر  يادآور مردان عاشورايي از قبيله آفتاب است .  
  آنچه در پي مي آيد وصيت نامه امام حسين(ع) است:

"بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصي به الحسين بن علي إلي أخيه محمد بن الحنفية إن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمداً عبده و رسوله جاء بالحق من عنده و أن الجنة حق و النار حق و الساعة آتية لاريب فيها و أن الله يبعث من في القبور و أني لم أخرج أشراً و لا بطراً و لا مفسداً و لا ظالماً و إنما خرجت لطلب الإصلاح في امة جدي(صلي الله عليه و آله ) أريد أن آمر بالمعروف و أنهي عن المنكر و أسير بسيرة جدي و أبي علي بن أبي طالب فمن قبلني يقبول الحق فالله أولي بالحق و من رد علي هذا أصبر حتي يقضي الله بيني و بين القوم و هو خيرالحاكمين، و هذه وصيتي إليك يا أخي! و ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت و إليه أنيب.
امام حسين عليه السلام هنگام حركت از مدينه به سوي مكه اين وصيت نامه را نوشت و با مهر خويش ممهور ساخت و به برادرش محمد حنفيه تحويل داد:
" بسم الله الرحمن الرحيم...؛ اين وصيت حسين بن علي است به برادرش محمد حنفيه. حسين گواهي مي دهد به توحيد و يگانگي خداوند و اين كه براي خدا شريكي نيست و محمد(ص) بنده و فرستاده اوست و آئين حق( اسلام) را از سوي خدا( براي جهانيان) آورده است و شهادت مي دهد كه بهشت و دوزخ حق است و روز جزا بدون شك به وقوع خواهد پيوست و خداوند همه انسان ها را در چنين روزي زنده خواهد نمود."

امام در وصيت نامه اش پس از بيان عقيده خويش درباره توحيد و نبوت و معاد، هدف خود را از اين سفر اين چنين بيان نمود:

" من نه از روي خودخواهي و يا براي خوشگذراني و نه براي فساد و ستمگري از شهر خود بيرون آمدم؛ بلكه هدف من از اين سفر، امر به معروف و نهي از منكر و خواسته ام از اين حركت، اصلاح مفاسد امت و احياي سنت و قانون جدم، رسول خدا(ص) و راه و رسم پدرم، علي بن ابي طالب(ع) است. پس هر كس اين حقيقت را از من بپذيرد( و از من پيروي كند) راه خدا را پذيرفته است و هر كس رد كند( و از من پيروي نكند) من با صبر و استقامت( راه خود را) در پيش خواهم گرفت تا خداوند در ميان من و بني اميه حكم كند كه او بهترين حاكم است. و برادر! اين است وصيت من به تو و توفيق از طرف خداست، بر او توكل مي كنم و برگشتم به سوي اوست."


تولد الكساندر سوم يا اسكندر كبير :



اسكندر كبير  پادشاه ماسد ونيا در چنين روزي در سال 357 قبل از ميلاد به دنيا آمد .اسكندر فرزند فيليپ و شاگرد ارسطو پادشاه مقتدر و بزرگ يونان بود. او در سن بيست سالگي بر اريكه سلطنت تكيه زد . اسكندر بر خلاف ارسطو بهترين طرز حكومت را حكومت استبدادي مي دانست و با نظريه دموكراسي  ارسطو كاملا مخالف بود . وي نخستين پيروزي  خود را در جنگ گرانيك در برابر ايرانيان به دست آورد . جنگ دوم وي ايسوس نام داشت كه باز هم در اين جنگ به پيروزي رسيد . او سرانجام به پرسپوليس رفت و در آنجا كاخ شاهنشاهي ايران را به آتش كشيد.


 در اين ميان داريوش سوم پادشاه ايران به دست عده اي  از سپاهيان اسكندر به قتل رسيد  و امپراطوري ايران به دست اسكندر افتاد . اسكندر كه  از 16 سالگي عملا با جنگيدن آشنا شده بود تا 32 سالگي كه در بابل (عراق جنوبي) درگذشت ، تمامي خاورميانه و آسياي جنوبي و ميانه از جمله ايران را تصرف  كرد . وي بر اثر تب و مي خوارگي زياد در گذشت .

كشف الكتريسيته :
در چنين روزي در سال 1733 ميلادي استفن گري از فيزيكدانان مشهور انگليسي الكتريسيته را كشف كرد . وي در همين راستا قطب هاي مثبت و منفي  را در برقراري جريان الكتريسيته مورد بررسي قرار داد . 

تولد آنتونيو پيوس :
پيوس پانزدهمين امپراطور روم در چنين روزي در سال 86 ميللادي به دنيا آمد . او در بين سالهاي 138 تا 161 ميلادي بر اين كشور حكومت كرد .

تولد يان ليوتس :
ليوتس فيزيكدان بر جسته هلندي در چنين روزي در سال 1655ميلادي  قدم به عرصه گيتي نهاد . او علاوه بر اين محقق ، رياضيدان و منجم نيز بود و در نجوم  مهارت هاي فراواني  داشت .

تولد آرتور راكهام :
راكهام هنرمند و تصوير گر انگليسي در چنين روزي در سال 1867 ميلادي به دنيا آمد . داستانهاي آتشين گريم   عنوان مهمترين اثربصري  اوست .

تولد گيوسپ ساراگات :
ساراگات رييس جمهور ايتاليا در چنين روزي در سال 1898 ميلادي متولد شد . او در بين سالهاي 1946 تا 1971 ميلادي بر اين كشور حكومت كرد .

تولد ميكا والتاري :
والتاري  رمان نويس آمريكايي در چنين روزي در سال 1908 ميلادي ديده به جهان گشود .  مصر عنوان مهمترين اثرادبي  اوست .

تولد ويليام گلد ينگ :
گلد ينگ نويسنده بر جسته انگليسي در چنين روزي در سال 1911 ميلادي به دنيا آمد . لرد پرواز ها عنوان مهمترين اثر ادبي اوست . او به سال 1983 جايزه نوبل ادبي را به خود اختصاص داد .

در گذشت چستر كارلسون :
در چنين روزي در سال 1968 ميلادي چستر كارلسون مخترع آمريكايي  دار فاني را وداع گفت  . وي براي نخستين موفق به اختراع دستگاه كپي شد. 
 
  

کد مطلب 111932

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