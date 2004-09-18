فردا در تاريخ

ولادت حضرت امام حسين ( ع ) :

حضرت اباعبداللّه الحسين ع ، بنا بر روايات مشهور، روز سوم شعبان سال چهارم هجرى در مدينه ديده به جهان گشودند و جهاني را مملو از نور حضور خود ساختند . پدر بزرگوارشان حضرت علي ابن ابي طالب ع و مادر بزررگوارشان حضرت صديقه طاهره س است . امام حسين ع مدت شش سالِ از كودكي خود را با پيغمبر اكرم ص گذارند و پس از رحلت آن بزرگوار، سى سال در كنار پدرش على ع به سر برد و در همه حوادث پرتلاطم دوران آن حضرت نقش فعالي ايفا كرد .پس از شهادت اميرمومنان ع و برادر عزيزش امام حسن ع آن حضرت ده سال، ضمن ارزيابى حوادث روزگار ، بارها با اعتراض به معاويه و پس از مرگ او به به يزيد، شجاعانه در برابر حكام جور مقاومت و از بيعت با آنان خوددارى كرد. امام حسين ع نمونه ل يك انسان كامل است . در بزرگي شخصيت او همين بس كه نام حسين در اذهان همگان ، همواره مفاهيمي چون اخلاص ، شجاعت ، ظلم ستيزى ، خروش عليه ستم و تبعيض ، ايثار ، جوانمردي ، جانبازي و شهادت را زنده مي سازد .



در سالهاي اواخر دهه پنجاه و اوايل دهه شصت هجري ، بني اميه تمامي هم خود را براي انحراف اسلام از ريشه و معيار اصلي آن آغاز كرده بود . ظلم و ستم بي حد و حصر حاكمان و انحراف از حركت اصيل اسلامي در سال شصت هجري ، امام ع را برآن داشت كه براى به حركت درآوردن امت، به خطابه ا كتفا نكند و آنان را به فداكاري ، ايثار و قيام در برابر باطل بشوراند تا زمينه احقاقِ حق فراهم شود . امام حسين ع تصميم به قيام عليه حكومت اموي گرفت و در باره هدف از قيامش فرمود : من از روى خود خواهى و خوشگذرانى و يا براى فساد و ستمگرى قيام نكردم، من فقط براى اصلاح دردين امت جدم از وطن خارج شدم. من با قيام خود خواستار امر به معروف و نهى از منكرم و مي خواهم به سيره و روش جدم و پدرم على بن ابيطالب عمل كنم.

آن حضرت در محرم سال 61 هجرى به همراه گروهى از بستگان و ياران باوفايش، در سرزمين كربلا تصويري ماندگار از قيام در برابر ظلم و ستم را براي جهانيان به يادگار نهاد كه تا ابد خاطره آن براي همگان جاودان خواهد بود . آن امام همام و يارانش در طريق احياي سنت نبوي و امر به معروف ونهي از منكر به شهادت رسيدند و سرخ ترين خاطره را بر سبزترين در خت عدالت و جوانمردي پيوند زدند . مرقد مطهر آن حضرت - كربلاي معلا- تا هميشه دهر يادآور مردان عاشورايي از قبيله آفتاب است .

آنچه در پي مي آيد وصيت نامه امام حسين(ع) است:

"بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصي به الحسين بن علي إلي أخيه محمد بن الحنفية إن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمداً عبده و رسوله جاء بالحق من عنده و أن الجنة حق و النار حق و الساعة آتية لاريب فيها و أن الله يبعث من في القبور و أني لم أخرج أشراً و لا بطراً و لا مفسداً و لا ظالماً و إنما خرجت لطلب الإصلاح في امة جدي(صلي الله عليه و آله ) أريد أن آمر بالمعروف و أنهي عن المنكر و أسير بسيرة جدي و أبي علي بن أبي طالب فمن قبلني يقبول الحق فالله أولي بالحق و من رد علي هذا أصبر حتي يقضي الله بيني و بين القوم و هو خيرالحاكمين، و هذه وصيتي إليك يا أخي! و ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت و إليه أنيب.

امام حسين عليه السلام هنگام حركت از مدينه به سوي مكه اين وصيت نامه را نوشت و با مهر خويش ممهور ساخت و به برادرش محمد حنفيه تحويل داد:

" بسم الله الرحمن الرحيم...؛ اين وصيت حسين بن علي است به برادرش محمد حنفيه. حسين گواهي مي دهد به توحيد و يگانگي خداوند و اين كه براي خدا شريكي نيست و محمد(ص) بنده و فرستاده اوست و آئين حق( اسلام) را از سوي خدا( براي جهانيان) آورده است و شهادت مي دهد كه بهشت و دوزخ حق است و روز جزا بدون شك به وقوع خواهد پيوست و خداوند همه انسان ها را در چنين روزي زنده خواهد نمود."

امام در وصيت نامه اش پس از بيان عقيده خويش درباره توحيد و نبوت و معاد، هدف خود را از اين سفر اين چنين بيان نمود:

" من نه از روي خودخواهي و يا براي خوشگذراني و نه براي فساد و ستمگري از شهر خود بيرون آمدم؛ بلكه هدف من از اين سفر، امر به معروف و نهي از منكر و خواسته ام از اين حركت، اصلاح مفاسد امت و احياي سنت و قانون جدم، رسول خدا(ص) و راه و رسم پدرم، علي بن ابي طالب(ع) است. پس هر كس اين حقيقت را از من بپذيرد( و از من پيروي كند) راه خدا را پذيرفته است و هر كس رد كند( و از من پيروي نكند) من با صبر و استقامت( راه خود را) در پيش خواهم گرفت تا خداوند در ميان من و بني اميه حكم كند كه او بهترين حاكم است. و برادر! اين است وصيت من به تو و توفيق از طرف خداست، بر او توكل مي كنم و برگشتم به سوي اوست."



تولد الكساندر سوم يا اسكندر كبير :









اسكندر كبير پادشاه ماسد ونيا در چنين روزي در سال 357 قبل از ميلاد به دنيا آمد .اسكندر فرزند فيليپ و شاگرد ارسطو پادشاه مقتدر و بزرگ يونان بود. او در سن بيست سالگي بر اريكه سلطنت تكيه زد . اسكندر بر خلاف ارسطو بهترين طرز حكومت را حكومت استبدادي مي دانست و با نظريه دموكراسي ارسطو كاملا مخالف بود . وي نخستين پيروزي خود را در جنگ گرانيك در برابر ايرانيان به دست آورد . جنگ دوم وي ايسوس نام داشت كه باز هم در اين جنگ به پيروزي رسيد . او سرانجام به پرسپوليس رفت و در آنجا كاخ شاهنشاهي ايران را به آتش كشيد.







در اين ميان داريوش سوم پادشاه ايران به دست عده اي از سپاهيان اسكندر به قتل رسيد و امپراطوري ايران به دست اسكندر افتاد . اسكندر كه از 16 سالگي عملا با جنگيدن آشنا شده بود تا 32 سالگي كه در بابل (عراق جنوبي) درگذشت ، تمامي خاورميانه و آسياي جنوبي و ميانه از جمله ايران را تصرف كرد . وي بر اثر تب و مي خوارگي زياد در گذشت .



كشف الكتريسيته :

در چنين روزي در سال 1733 ميلادي استفن گري از فيزيكدانان مشهور انگليسي الكتريسيته را كشف كرد . وي در همين راستا قطب هاي مثبت و منفي را در برقراري جريان الكتريسيته مورد بررسي قرار داد .



تولد آنتونيو پيوس :

پيوس پانزدهمين امپراطور روم در چنين روزي در سال 86 ميللادي به دنيا آمد . او در بين سالهاي 138 تا 161 ميلادي بر اين كشور حكومت كرد .



تولد يان ليوتس :

ليوتس فيزيكدان بر جسته هلندي در چنين روزي در سال 1655ميلادي قدم به عرصه گيتي نهاد . او علاوه بر اين محقق ، رياضيدان و منجم نيز بود و در نجوم مهارت هاي فراواني داشت .



تولد آرتور راكهام :

راكهام هنرمند و تصوير گر انگليسي در چنين روزي در سال 1867 ميلادي به دنيا آمد . داستانهاي آتشين گريم عنوان مهمترين اثربصري اوست .

تولد گيوسپ ساراگات :

ساراگات رييس جمهور ايتاليا در چنين روزي در سال 1898 ميلادي متولد شد . او در بين سالهاي 1946 تا 1971 ميلادي بر اين كشور حكومت كرد .



تولد ميكا والتاري :

والتاري رمان نويس آمريكايي در چنين روزي در سال 1908 ميلادي ديده به جهان گشود . مصر عنوان مهمترين اثرادبي اوست .



تولد ويليام گلد ينگ :

گلد ينگ نويسنده بر جسته انگليسي در چنين روزي در سال 1911 ميلادي به دنيا آمد . لرد پرواز ها عنوان مهمترين اثر ادبي اوست . او به سال 1983 جايزه نوبل ادبي را به خود اختصاص داد .

