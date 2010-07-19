غلامحسین پیروانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص محرومیت سه بازیکن تیم امید از همراهی باشگاه‌های خود در فصل جاری اظهار داشت: به هر حال تیم ملی یکسری قوانین و مقرراتی دارد که قطعا سرپیچی از آن محرومیت‌هایی را در پی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: به عنوان سرمربی تیم امید تنها موظفم تخلفات تیم را به فدراسیون فوتبال گوشزد کنم اما اینکه افراد متخلف با محرومیت روبه‌رو شوند در حوزه اختیارات فدراسیون فوتبال است.

پیروانی اضافه کرد: می پذیرم که باشگاه‌ها هم برای استفاده از بازیکنان‌شان حق دارند اما به اعتقاد من تیم ملی از اهمیت بالایی برخوردار است و همه باید با آن همکاری کنند.

وی تصریح کرد: اعتقاد دارم باید با شیوه کدخدامنشی این مشکل را به گونه‌ای مسالمت آمیز حل کرد تا نه تیم ملی و نه باشگاه‌ها از این بابت لطمه نبینند.

پیروانی با ابراز رضایت از عملکرد تیم امید در تورنمنت جام ولایت اظهار داشت: اعتقاد دارم اگر با تمام بازیکنان‌مان در این تورنمنت حاضر می شدیم نتایج‌مان بهتر می شد. شما دیدید که تیم استقلال در غیاب هشت بازیکن خود شکل تیمی کاملی نداشت. من معتقدم باید تیم امید تا فاصله‌ای که به بازیهای گوانگژو باقی مانده به طور کامل نفراتش را در اختیار بگیرد چرا که در غیر این صورت نمی توانیم برنامه های‌مان را به خوبی پیاده کنیم.

وی با بیان اینکه مسابقات جام ملت‌های 2011 آسیا دو ماه پس از بازیهای گوانگژو برگزار خواهد شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه تیم ملی دو ماه پس از تیم امید روانه جام ملت‌ها می شود امیدوارم شرایطی فراهم شود که بتوانیم بازیکنان تیم امید که در اردوی بزرگسالان هستند را در اختیار بگیریم.

پیروانی در پایان گفت: تنها در صورتی قول موفقیت تیم امید را می دهم که بازیکنان‌مان را به طور کامل در اختیار داشته باشیم و بتوانیم برنامه های‌مان را برای آماده سازی این تیم اجرا کنیم.