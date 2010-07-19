به گزارش خبرگزاری مهر، حسن غفوری فرد با انتقاد از تخلف دولت از قانون مصوب مجلس و تاخیر در پرداخت اعتبار مترو، به اهمیت احترام به قانون از سوی قوای سه گانه اشاره کرد و گفت: اعتبار ما به عنوان نمایندگان مجلس، اعتبار دولت به عنوان قوه مجریه کشور و اعتبار همه انقلاب در تبعیت از قانون است. ما نمایندگان رسالتی به جز تصویب قانون و نظارت بر آن نداریم و دولت هم وظیفه ای جز اجرای قانون ندارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر این مطلب که تاخیر دولت در پرداخت اعتبار مترو ضرر بزرگی به ساختار و مسافران مترو می زند تصریح کرد: تاخیر دولت در عمل به قانون مصوب مجلس در مورد تخصیص اعتبار به مترو علاوه بر اینکه به مترو و حمل و نقل ضرر می زند، ضرر بزرگتری نیز دارد و آن هم این است که اگر در اجرای قانون وقفه ایجاد شود به شان و اعتبار خود دولت خدشه وارد می شود چرا که اعتبار دولت و وظیفه او اجرای قانون است.

غفوری فرد با تاکید بر اهمیت مترو در حل مشکل ترافیک و آلودگی تهران به دیدار جمعی از نمایندگان از مترو در ماه گذشته اشاره کرد و گفت: به همراه جمعی از نمایندگان ماه گذشته از مترو بازدید داشتیم و شاهد بودیم با تلاشی که شهرداری کرده خط مترویی که از قصر فیروزه به میدان آزادی کشیده شده است آماده بهره برداری است، مسئولان مترو هم اذعان کردند که ما خطوط مترو را آماده کرده ایم و منتظر این هستیم که دولت اعتباری را که اختصاص پیدا کرده پرداخت کند تا بتوانیم واگن بخریم و خطوط را بهره برداری کنیم.

وی با اشاره به اینکه مترو برای زندگی مردم تهران جنبه حیاتی دارد و در کاهش ترافیک و آلودگی هوا نقش اساسی ایفا می کند خواستار پرداخت هرچه سریع تر اعتبار مترو از سوی دولت شد.

پرداخت نشدن اعتبار مترو این روزها از جمله مهم ترین انتقادات مسئولان شهرداری و مترو به دولت است. تا امروز بیش از چهارماه در پرداخت اعتبار مترو تاخیر صورت گرفته است که این تاخیر باعث عقب افتادن بهره برداری از خطوط مترو و ایجاد برخی مشکلات برای شهروندان تهرانی شده است.