مرحله دوم مسابقات بسکتبال قهرمانی امیدهای کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این مسابقات که با شرکت تیمهایی از استان های فارس، مرکزی، سمنان، خراسان رضوی و آذربایجان غربی در سالن شماره یک استادیوم جهان پهلوان تختی ارومیه برگزار می شود، تیم های صعود کننده به مرحله نهایی این دور از مسابقات مشخص می شوند.

تیم امید آذربایجان غربی در این مسابقات با ترکیب قهرمان عمری، هامبیک سدراک، حسام زرشاد، محمد زینال بیگ زاده، عباس جلیلی، بهزاد ابراهیمی، پویا انزابی، امین نیک نفس، یاسین سالاری، مجتبی فرجی، ناصر عرب و سیامک آهنگری و سرمربی گری خلیل نسودی حضور خواهد داشت و اکبر زرین و احمد محمود نژاد نیز بترتیب بعنوان مربی و سرپرست تیم در کنار تیم خواهند بود.

مرحله دوم مسابقات بسکتبال قهرمانی امیدهای کشور در گروه C با شرکت پنج تیم از 28 لغایت 31 تیر ماه در سالن شماره یک استادیوم جهان پهلوان تختی ارومیه برگزار می شود.

