به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه‌نامه که به صورت کتاب منتشر شده از بخشهای متعددی مرتبط با داستان تشکیل شده است که از آن جمله می‌توان به "درباره زندگی"، "داستان"، "روایتهای داستانی" و "درباره داستان" اشاره کرد.

موریل اسپارک، دیوید سدریس، گریس پالی، جان مکسول کوئتزی، نورمن میلر و اسکات مک‌کلود، شهرام مکری، سیامک گلشیری، محمد طلوعی و آرش خوشخو از جمله نویسندگانی هستند که آثارشان در این نشریه به چاپ رسیده است.

در یادداشت سردبیر می‌خوانیم: اگر روزنامه‌ای در می‌آمد که در نیازمندیهایش تصویر و طرح بفروشیم، رمانهای نیمه‌کاره و داستان کوتاه‌های تعمیری‌مان را بگذاریم به مزایده یا مناقصه، اگر می‌شد به دلیل مسافرت گاهی همه استعداد و توانایی را مثل وسایل خانه فروخت و از نو شروع کرد، شاید زندگی همه‌مان فرق می‌کرد ولی نمی‌شود ما اینجاییم؛ در راه بی‌بازگشت؛ در کوچه بی‌دررو، و بناست همین‌جا بمانیم.

مطالب متنوع و گرافیک حرفه‌ای این ویژه‌نامه علاوه بر جذابیت، نوشته‌هایی آموزنده برای علاقه‌مندان حرفه‌ای ادبیات خصوصاً داستان به همراه دارد. بخش "درباره داستان" در این مجله تجربیات مفید نویسندگان ایرانی و خارجی را پیش روی خوانندگان قرار می‌دهد که "پرنده‌ها و شیرها" نوشته نورمن میلر با ترجمه مژده دقیقی و "طراح در برابر نویسنده" از اسکات مک‌کلود با ترجمه احسان لطفی از آن جمله است.

در مطلب "نون نوشتن" تصاویر نویسندگان مشهور با ذکر شغل دوم آنها به چاپ رسیده است تا نوعی دلداری باشد برای نویسندگان جوانتر که با کارهایی دیگر جز نوشتن دست‌به گریبانند.

ویژه‌نامه داستان خردنامه در 196 صفحه و به قیمت 1000 تومان منتشر شده است.

