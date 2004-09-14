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۲۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۷:۵۸

از فردا

هفته فرهنگي ايران در سليمانيه عراق آغاز مي شود

از فردا (25 شهريور 1383) هفته فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در شهر سليمانيه عراق آغاز به كار خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از روابط عمومي انجمن سينماي جوانان ايران، اين هفته فرهنگي با همكاري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كردستان ايران و وزارت روشنبيري (فرهنگ) كردستان عراق و باحضور جمعي از هنرمندان شاخص ايران (فيلمسازان، شاعران، نويسندگان، عكاسان، موسيقدانان جوان و پيشكسوت) برگزار شده و همزمان نمايشگاه هنرهاي تجسمي و عكس و همين طور نمايشگاه كتاب، با حضور 12 ناشر ايراني در سليماني عراق بر پا خواهد شد.

لازم به ذكر است كه انجمن سينماي جوانان ايران با همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در 2 بخش عكس و فيلم، در برپايي هفته فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در عراق، مشاركت دارد كه در بخش عكس، نمايشگاهي را با 70 قطعه عكس رنگي سياه و سفيد از عكاسان جوان ايراني با موضوع فرهنگ ايران زمين برپا كرده و در بخش فيلم نيز 41 عنوان فيلم كوتاه داستاني و مستند را با موضوع فوق الذكر، به نمايش عمومي در خواهد آورد.

ضمن اينكه مرور آثار دو فيلمساز جوان ايراني به نام هاي ابراهيم سعيدي و جميل رستمي با نمايش برخي از آثار آنان همانند ژيله مو، روژگيران، مرثيه پريشاني،  دردسر پسر بودن و برگزاري دو نشست تخصصي پيرامون جايگاه سينماي كوتاه ايران در جهان و راهكارهاي توليد فيلم كوتاه در ايران نيز از ديگر برنامه هاي هفته فرهنگي ايران در حوزه سينما است.

 

کد مطلب 111938

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