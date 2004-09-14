هفته فرهنگي ايران در سليمانيه عراق آغاز مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از روابط عمومي انجمن سينماي جوانان ايران، اين هفته فرهنگي با همكاري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كردستان ايران و وزارت روشنبيري (فرهنگ) كردستان عراق و باحضور جمعي از هنرمندان شاخص ايران (فيلمسازان، شاعران، نويسندگان، عكاسان، موسيقدانان جوان و پيشكسوت) برگزار شده و همزمان نمايشگاه هنرهاي تجسمي و عكس و همين طور نمايشگاه كتاب، با حضور 12 ناشر ايراني در سليماني عراق بر پا خواهد شد.

لازم به ذكر است كه انجمن سينماي جوانان ايران با همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در 2 بخش عكس و فيلم، در برپايي هفته فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در عراق، مشاركت دارد كه در بخش عكس، نمايشگاهي را با 70 قطعه عكس رنگي سياه و سفيد از عكاسان جوان ايراني با موضوع فرهنگ ايران زمين برپا كرده و در بخش فيلم نيز 41 عنوان فيلم كوتاه داستاني و مستند را با موضوع فوق الذكر، به نمايش عمومي در خواهد آورد.

ضمن اينكه مرور آثار دو فيلمساز جوان ايراني به نام هاي ابراهيم سعيدي و جميل رستمي با نمايش برخي از آثار آنان همانند ژيله مو، روژگيران، مرثيه پريشاني، دردسر پسر بودن و برگزاري دو نشست تخصصي پيرامون جايگاه سينماي كوتاه ايران در جهان و راهكارهاي توليد فيلم كوتاه در ايران نيز از ديگر برنامه هاي هفته فرهنگي ايران در حوزه سينما است.