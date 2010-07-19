جلسات جامعتین کار آخوندی است/ احزاب اصولگرا جلسات جداگانه تشکیل دهند

حجت الاسلام سیدرضا اکرمی ، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان اینکه آیا جامعه روحانیت قصد دارد در ادامه نشست مشترک با مجمع مدرسین حوزه علمیه قم جلسات مشترکی با احزاب اصولگرا نیز برگزارکند، افزود: جلسات ما کار آخوندی است و احزاب نیز باید به صورت صنفی با یکدیگر جلساتی را برگزار کنند.

وی با بیان اینکه نشست مشترک جامعه روحانیت مبارز با مجمع مدرسین حوزه علمیه قم کار تازه و جدیدی نبود، بلکه برای تبادل نظر این جلسات همواره ادامه دارد، گفت: احزاب اصولگرا باید خودشان با یکدیگر نشست مشترک برگزار کنند.

این عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به اینکه آیا جلسات مشترک برای راهنمایی و آگاهی بخشیدن نیز با احزاب اصولگرا برگزار نمی کنید، اظهارداشت: راهنمای عمل همه قانون و رهبری است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بیان اولویت های جریان اصولگرا در زمان حاضر برای رسیدن به وحدت بیشتر گفت: احزاب اصولگرا باید در فضای سالم، با اخلاق و امانت با یکدیگر حرف بزنند و اگر معدل و میانگین نتایج این جلسات و گفتگو ها عددی دو رقمی شد ، باید همدیگر را تحمل کنند.

وی با تاکید بر اینکه نمی توان گفت که باید همه به یک شکل عمل کنند افزود: درصورتی که میانگین نتایج جلسات کم و عددی یک رقمی شود، شاید نشان دهند این باشد که نمی توانند با هم ادامه دهند.

به اعتقاد اکرمی افرادی که معتقد به انقلاب اسلامی، اسلام ناب محمدی، قانون اساسی و ولایت فقیه هستند و این التزام عملی رانشان می دهند، اصولگرا هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اصولگرایان باید براساس معیار قانون و ولایت فقیه کار کنند و شاخص های اصولگرایی را در تصمیم گیری ها مورد توجه قرار دهند.