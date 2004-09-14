سطح زير كشت پنبه استان گلستان 50 درصد افزايش يافته است

به گزارش خبرگزاري "مهر" رييس سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان گفت: سطح كشت پنبه در استان نسبت به سال گذشته 50 درصد افزايش يافته است .

مهندس علي مرگدري در كار گروه آب، كشاورزي و منابع طبيعي افزود: امسال محصول پنبه در سطح 30 هزار هكتار كشت شده است .

به گفته وي : افزايش قيمت پنبه در سال گذشته عامل مهمي در افزايش كشت اين محصول استراتژيك استان بوده است .

وي با اشاره به افت شديد قيمت جهاني پنبه در دو ماه گذشته اضافه كرد : با توجه به افزايش قيمت جهاني پنبه در چند روز اخير نگراني براي بازار داخلي بر طرف شده و تمايل به خريد پنبه در استان وجود دارد.

مهندس مرگدري يادآور شد: با توجه به نوسان قيمت پنبه، 150ميليارد ريال براي خريد پنبه استان اختصاص يافته تا صندوق پنبه و اتحاديه كاران نسبت به خريد اين محصول اقدام كنند.

وي تصريح كرد: سازمان تعاون استان ني مي بايست آمادگي داشته باشد، تا چنانچه نهادهاي ياد شده قادر به خريد نباشند، براي خريد وارد عمل شود.

دبير كار گروه آب، كشاورزي و منابع طبيعي استان گلستان با اشاره به كشت گلداني پنبه افزود: دو سال است كه در مورد كشت گلداني پنبه به عنوان كشت دوم در استان تحقيق مي شود.

مهندس مرگدري يادآور شد: با نتيجه بخش بودن اين تحقيقات و داشتن صرفه اقتصادي، كشت دوباره اين محصول به كشاورزان گلستاني توصيه مي شود.

وي با اشاره به عوامل افزايش توليد محصولات كشاورزي در استان خاطر نشان كرد: تنها افزايش ميزان بارندگي دليل تعيين كننده براي توليد بيشتر محصولات كشاورزي نيست.

به گفته وي، به نژادي، به زراعي، تامين نهاده ها و بهبود كيفيت آنها به ويژه سم برخي از عوامل افزايش توليد محصولات و سهم زير كشت زراعي محسوب مي شود.

مهندس مرگدري اضافه كرد: اجراي پروژه مشترك بين ادارات تحقيقات و ترويج كشاورزي استان در مورد نحوه و دفعات آبياري، بهبود سياست هاي اقتصادي دولت و قيمتهاي جهاني از ديگر عواملي است كه به همراه آب و هواي مناسب نقش موثري در افزايش توليد و سطح زير كشت محصولات كشاورزي استان ايفا كرده اند.