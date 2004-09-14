كره شمالي در انتظار انتخابات رياست جمهوري آمريكاست

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از ABCNEWS بيل رامر(Bill Rammell ) يك مقام وزارت خارجه انگلستان اعلام نمود كه در گفتگوهايش با مقامات كره اي مسئله انتخابات آمريكا مطرح شده و كره شمالي در حال بررسي اين مسئله است كه آيا در آينده با بوش كه آن كشور را در ليست كشورهاي اهريمني قرار داده برخورد خواهد كرد يا با جان كري رئيس جمهور احتمالي آمريكا.

رامل در مصاحبه كوتاه خبري كه بعد از بازگشت وي از پيونگ يانگ صورت گرفت اعلام داشت : من نظرات خود را به طرف كره اي گفتم كه چه بوش رئيس جمهور آمريكا شود چه كري كره شمالي با استراتژي مشابهي از سوي آمريكا روبرو خواهد شد و همه ما اعضاي جامعه بين الملل نگرانيهاي واقعي در مورد برنامه هاي هسته اي كره شمالي داريم و مي خواهيم كه اين مسئله حل شود.