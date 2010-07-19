نیترات آب شرب بخشی از جنوب تهران بالاتر از حد استاندارد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، دکتر کاظم ندافی افزود: براساس بررسیهای انجام شده توسط وزارت بهداشت، در حال حاضر غلظت نیترات­ در آب آشامیدنی منطقه 6 آبفا تهران که بخش محدودی از جنوب تهران را در برمی­گیرد از حد استاندارد بالاتر است.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: با توجه به این قضیه خانواده هایی که از شیرخشک برای تغذیه کودکان زیر 6 ماه در این منطقه استفاده می­کنند از آب شبکه آبرسانی برای این منظور استفاده نکنند.

ندافی افزود: همچنین آب آشامیدنی کودکان در این منطقه تهران از آبهایی بطری شده استاندارد تامین شود.

وی با توصیه به مادران باردار برای خودداری از نوشیدن آب شبکه آبرسانی در این منطقه از آبفای تهران اظهار داشت: برای سایر اقشار مردم در منطقه یاد شده رعایت مورد خاصی الزامی نیست.

منطقه 6 آبفای تهران با منطقه 6 شهرداری تهران متفاوت است و همشهریان تهرانی با مراجعه به قبض آب خود می توانند از منطقه آبفای خود مطلع شوند.