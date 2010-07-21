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۳۰ تیر ۱۳۸۹، ۸:۲۹

جست‌وجوی معنا

جست‌وجوی معنا

کتاب "جست‌وجوی معنا" با عنوان فرعی "مجموعه مقالات پیرامون هنرهای سنتی(دفتر اول)" نوشته دکتر حسین یاوری از سوی انتشارات سوره مهر با شمارگان 2500 نسخه در 420 صفحه منتشر شد.

خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: "جست‌وجوی معنا" مشتمل بر 38 مقاله از یاوری پژوهشگر و نویسنده نام‌آشنای هنرهای ایرانی است. این کتاب منتخبی از سخنرانیها و مقالات وی طی دهه‌های 70 و 80 را دربر می‌گیرد.

خوانندگان در این مقالات با دیدگاه‌ها و نظریات نویسنده در زمینه‌های مباحث فرهنگی، هنری،‌ اقتصادی، اجتماعی، بازرگانی، مدیریتی و کتابهای منتشر شده در خصوص هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران و جهان آشنا می‌شوند.

کتاب "جست‌وجوی معنا" از 5 مقاله درباره امکانات بالقوه صنایع دستی استانها، 6 نقد کتاب، 7 مقاله راجع به فرش، 9 مقاله درباره اصول، مبانی و مبادی هنرهای سنتی، 5 مطلب درباره امکانات بالقوه صنایع دستی و ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و هنری آن و همچنین 6 مقاله درباره سایر هنرهای صناعی تشکیل شده است.

درمقاله "هنر اسلامی تجربه‌ای زیباشناختی از وحدت و کثرت" در این کتاب می‌خوانیم: خلق هر اثر هنری، بازتاب احساسات و ادراکات انسان هنرمند از محیط پیرامون و زمینه‌های مورد علاقه‌اش بوده و آثاری که هنرمند با الهام گرفتن از طبیعت و اعتقادات و ذهنیاتش به وجود می‌آورد، مظهر فرهنگ و تمدن و پدیده‌های حاکم بر زندگی اوست اما از آنجا که در عرصه هنر هیچ قاعده و قانونی مطلق، قطعی و غیرقابل تغییر نیست و هنر مستقیماً با جریانات روحی و فکری انسان مرتبط است که آن نیز همواره دستخوش تغییر و تحول است، لذا شاید نتوان تعریفی کاملاً دقیق و مورد قبول همه صاحب‌نظران از هنر ارائه داد و هر تعریفی، تنها تا حدی دارای اعتبار است.
 

کد مطلب 1119423

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