خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: "جست‌وجوی معنا" مشتمل بر 38 مقاله از یاوری پژوهشگر و نویسنده نام‌آشنای هنرهای ایرانی است. این کتاب منتخبی از سخنرانیها و مقالات وی طی دهه‌های 70 و 80 را دربر می‌گیرد.

خوانندگان در این مقالات با دیدگاه‌ها و نظریات نویسنده در زمینه‌های مباحث فرهنگی، هنری،‌ اقتصادی، اجتماعی، بازرگانی، مدیریتی و کتابهای منتشر شده در خصوص هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران و جهان آشنا می‌شوند.

کتاب "جست‌وجوی معنا" از 5 مقاله درباره امکانات بالقوه صنایع دستی استانها، 6 نقد کتاب، 7 مقاله راجع به فرش، 9 مقاله درباره اصول، مبانی و مبادی هنرهای سنتی، 5 مطلب درباره امکانات بالقوه صنایع دستی و ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و هنری آن و همچنین 6 مقاله درباره سایر هنرهای صناعی تشکیل شده است.

درمقاله "هنر اسلامی تجربه‌ای زیباشناختی از وحدت و کثرت" در این کتاب می‌خوانیم: خلق هر اثر هنری، بازتاب احساسات و ادراکات انسان هنرمند از محیط پیرامون و زمینه‌های مورد علاقه‌اش بوده و آثاری که هنرمند با الهام گرفتن از طبیعت و اعتقادات و ذهنیاتش به وجود می‌آورد، مظهر فرهنگ و تمدن و پدیده‌های حاکم بر زندگی اوست اما از آنجا که در عرصه هنر هیچ قاعده و قانونی مطلق، قطعی و غیرقابل تغییر نیست و هنر مستقیماً با جریانات روحی و فکری انسان مرتبط است که آن نیز همواره دستخوش تغییر و تحول است، لذا شاید نتوان تعریفی کاملاً دقیق و مورد قبول همه صاحب‌نظران از هنر ارائه داد و هر تعریفی، تنها تا حدی دارای اعتبار است.

