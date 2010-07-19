به گزارش خبرنگار مهر، دومین نمایشگاه نوآوری در تولید، ذخیره سازی، بهینه سازی و صرفه جویی انرژی صبح امروز با حضور بیش از 40 شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آغاز به کار کرد.

علی ابراهیم زاده مجری این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه به لحاظ تعداد غرفه ها و متراژ آنها نسبت به دوره قبل افزایش داشته است. نقطه تمایز این نمایشگاه نسبت به دوره قبل، استقبال شرکتهای خارجی از حضور در این نمایشگاه است؛ به نحوی که شرکتهایی از کشورهای ترکیه، آلمان و انگلیس در این نمایشگاه حضور یافته اند.

وی افزود: ما طبق مکاتبه و مذاکره ای که با شرکتهای خارجی داشتیم، بسیاری از کشورهای خارجی مایل به حضور در این نمایشگاه بودند که به دلیل کوتاه بودن زمان اطلاع رسانی، این حضور موکول به نمایشگاههای آتی شده است.

به گفته ابراهیم زاده، موضوع این نمایشگاه برای شرکتهای خارجی بسیار جذاب است.

همچنین نخستین نمایشگاه بین المللی مدیریت الکترونیک شهری نیز عصر امروز در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران و با هدف معرفی توانمندی های شرکتهای فعال در این حوزه گشایش می یابد.

تجهیزات و خدمات توسعه شبکه های الکترونیکی، تجهیزات و خدمات مخابراتی، نظام تایید هویت و اصالت در مدیریت شهری، بانکداری الکترونیک، مدیریت حمل و نقل الکترونیکی و زیرساختهای فناورانه خدمات الکترونیک در مدیریت شهری از جمله محورهای برگزاری این نمایشگاه به شمار می روند.