به گزارش خبرنگار مهر امروز 18 روز کاری از عرضه بلوک 18 درصدی سایپا در بورس اوراق بهادار تهران گذشت که بدین ترتیب رقابت دنباله دار برای تصاحب این بلوک خودرویی رکورد تازه ای در بازار سهام به ثبت برساند.

قیمت هر سهم این شرکت در روز نخست عرضه 3180 ریال بود که امروز و در پایان ساعات معاملات به 7550 ریال رسیده است که با افزایش 4370 ریالی همراه بوده است و فردا ادامه رقابت از همین قیمت آغاز خواهد شد.

این در حالی است که با خروج یکی از رقبا از گردونه مبادلات؛ رقابت برای خرید بلوک 18 درصدی سهام این شرکت خودرو سازی فردا با دو متقاضی دنبال خواهد شد.

پیش از این بیشترین تعداد روزهایی که متقاضیان یک بلوک به رقابت پرداخته بودند، 18 روز بود. اسفندماه سال گذشته گروهی از متقاضیان برای تصاحب بلوک مدیریتی 83.29 درصدی کابل باختر با یکدیگر به رقابت پرداختند که 18 روز کاری به طول انجامید و در نهایت این بلوک با افزایش 11 هزار و 512 ریالی قیمت هر سهم خریداری شد.

سازمان خصوصی سازمان به وکالت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یک میلیارد و 872 میلیون سهم از سهام سایپا را روز اول تابستان در بورس عرضه کرد.

