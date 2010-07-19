سالخوردگی متحدان غرب در خاورمیانه؛ از مبارک 83 ساله تا عبدالله 87 ساله

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی امروز در سرمقاله خود با عنوان نگرانی غرب از آینده مصر و عربستان که به قلم "عبدالباری عطوان" نوشته شده است، به بررسی تغییرات گریزناپذیر پیش روی خاورمیانه به ویژه در دو کشوری که به عنوان همپیمان اساسی غرب بشمار می روند، پرداخته است.

در این مطلب آمده است: اصولا اینکه نشریه ای همچون اکونومیست که مغز متفکر ناظر بر نظام سرمایه داری غرب محسوب می شود و البته تحت سلطه آنگلوساکسون ها قرار دارد بخش بزرگی از صفحات داخلی خود را برای بررسی مسائل داخلی مربوط به دو کشور عربی [مصر و عربستان] اختصاص دهد، مسئله ای کم سابقه است.

اکونومیست با اشاره به وخامت وضع جسمانی رهبران مصر و عربستان و کهنسال بودن هر دوی آنها ( ملک عبدالله 87 و حسنی مبارک 83) می نویسد: مسئله زمانی نگران کننده می شود که در این کشورها و به ویژه مصر همچنان مسئله جانشینی مبارک و ملک عبدالله به صورت نهایی حل نشده است.

این نشریه غربی همچنین نهایی نشدن جانشینان آتی مبارک و ملک عبدالله را هشداری در زمینه آینده خالی از آرامش و ثبات در این دو کشور می داند.

سرمقاله نویس القدس العربی همچنین با اشاره به عکس روی جلد نشریه اکونومیست که در آن مبارک به شکل فراعنه مصر نشان داده شده که در حال فرو رفتن در خاک این کشور است، می نویسد: قطعا نگرنی های غرب در قبال روند تغییرات پر شتاب مصر بیشتر از عربستان است و این تصویر در واقع بیانگر شرایط فعلی مصر است که در دگوگونی های پر سرعتی را تجربه می کند.

عطوان ادامه می دهد: در حال حاضر ملت مصر همگی به این استنتاج و دریافت رسیده اند که مرحله تغییر آغاز شده است، تغییری که دیر و زود دارد اما چاره ای هم از وقوع آن وجود ندارد.

البته طبیعت نگرانی های غرب در مصر و عربستان به صورت بنیادی با یکدیگر متفاوت است، نگرانی هایی که در مصر ملموس تر به نظر می رسد.

بر این اساس آمریکا در سال های اخیر علاوه بر کمک دهها میلیارد دلاری از سوی کشورهای اروپایی، خود به تنهایی 60 میلیارد دلار برای ابقای نظام مصر در خاورمیانه هزینه کرده است. همپیمانی که موجبات پیشبرد روند شکست خورده سازش را فراهم آورده و از طرفی موجبات جلوگیری از هرگونه تهدید امنیت اسرائیل را فراهم می آورد.

البته در عربستان شرایط کاملا عکس است و طبیعت نگرانی های غرب در قبال روابط با قاهره کاملا در ارتباط با ریاض متفاوت است. بر این اساس، این عربستان است که صدها میلیارد دلار در قراردهای تسلیحاتی با کشورهای غربی هزینه کرده است. از طرفی املاک، سهام و زمین های آنها را برای حمایت از اقتصاد کشورهای غربی خریداری می کند.