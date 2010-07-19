برخی طرحهای سفر دولت به گلستان در حد مطالعه باقیمانده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالحسین ناصری بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: زهکشی 280 هزار هکتار از اراضی استان، مرکز پرورش ماهیان خاویاری و احداث پالایشگاه را از جمله این پروژه ‌هاست که حرکت مثبتی در آنها صورت نگرفته است.

وی اظهار داشت: با وجود اقداماتی خوبی که در سفر اول و دوم رئیس جمهور به استان صورت گرفته متاسفانه بخشی از مصوبات عمده سفر اول پیشرفتی چندانی نداشته است.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس گفت: با توجه به رویکرد فرهنگی سفر سوم رئیس جمهور به استانها باید مدیران طرحها مناسب برای ارتقای این بخش و پیگیری مصوباتی که تاکنون اجرای نشده است، باشند.

ناصری ادامه داد: نمایندگان مردم استان در مجلس پیگیری کامل اجرای شدن مصوبات سفر اول و دوم هستند و معتقدند اگر این مصوبات به بهره‌برداری برسند استان متحول خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مدیران ارشد استان باید با ارائه پیشنهادات معقول در توسعه شاخصهای فرهنگی از قبیل توسعه مکانهای فرهنگی، کتابخانه‌ها، مساجد و دیگر شاخصهای این بخش تلاش کنند.



نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس گفت: نمایندگان مردم استان در مجلس با جدیت برای تحقق خواسته‌ها مردم تلاش می‌کنند.