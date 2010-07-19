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۲۸ تیر ۱۳۸۹، ۱۸:۲۲

برخی طرحهای سفر دولت به گلستان در حد مطالعه باقیمانده است

برخی طرحهای سفر دولت به گلستان در حد مطالعه باقیمانده است

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس گفت: با وجود اینکه چهار سال از زمان سفر اول رئیس جمهور به استان گذشته برخی پروژه‌ها در حد مطالعه باقیمانده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالحسین ناصری بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: زهکشی 280 هزار هکتار از اراضی استان، مرکز پرورش ماهیان خاویاری و احداث پالایشگاه را از جمله این پروژه ‌هاست که حرکت مثبتی در آنها صورت نگرفته است.

وی اظهار داشت: با وجود اقداماتی خوبی که در سفر اول و دوم رئیس جمهور به استان صورت گرفته متاسفانه بخشی از مصوبات عمده سفر اول پیشرفتی چندانی نداشته است.
 
نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس گفت: با توجه به رویکرد فرهنگی سفر سوم رئیس جمهور به استانها باید مدیران طرحها مناسب برای ارتقای این بخش و پیگیری مصوباتی که تاکنون اجرای نشده است، باشند.
 
ناصری ادامه داد: نمایندگان مردم استان در مجلس پیگیری کامل اجرای شدن مصوبات سفر اول و دوم هستند و معتقدند اگر این مصوبات به بهره‌برداری برسند استان متحول خواهد شد.
 
وی خاطرنشان کرد: مدیران ارشد استان باید با ارائه پیشنهادات معقول در توسعه شاخصهای فرهنگی از قبیل توسعه مکانهای فرهنگی، کتابخانه‌ها، مساجد و دیگر شاخصهای این بخش تلاش کنند.
 
نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس گفت: نمایندگان مردم استان در مجلس با جدیت برای تحقق خواسته‌ها مردم تلاش می‌کنند.
کد مطلب 1119450

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